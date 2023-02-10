Є влучання в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині: спалахнула пожежа
Джерело:Маским Козицький
Унаслідок масованої ракетної атаки зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт на Львівщині. Через це виникла пожежа.
На місці події працюють усі відповідні служби. Через удар можливі перебої зі світлом в області. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
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Наслідки обстрілів Львівщини
Максим Козицький розповів, що зараз фахівці вивчають масштаби пошкодження енергетичного об'єкту російською ракетою. Через удар в області можливі перебої з електропостачанням.
Крім того, у Золочівському районі ракета впала за 4 метри від автобусної зупинки й не вибухнула. зараз піротехніки займаються питанням ліквідації ракети. В ОВА просять водіїв оминати цю ділянку.
Ще одна ракета впала поблизу санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля вибила вікна у будівлі. Однак за попередніми даними, жертв чи постраждалих в області, на щастя, немає.
Скільки ракет збили сили ППО
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що воїни Повітряного командування "Захід" успішно збили 12 ракет, однак 9 з них – над Львівщиною.
Керівник військової адміністрації області висловив подяку нашим воїнам, які боронять Україну на всіх фронтах.
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Головне про російські атаки вночі та вранці
- Увечері 9 лютого та вночі 10 лютого російські окупанти вирішили атакувати південні та центральні регіони дронами-камікадзе. 5 безпілотників успішно знищили сили ППО. На жаль є 2 влучання дронами – на Хмельниччині та Дніпропетровщині.
- Близько 4:00 майже у всіх регіонах, крім Заходу та Одеської області пролунали сирени. Південні регіони опинилися під ударами ракет "Калібр". Сили ППО успішно збили 5 таких ракет.
- Водночас по Запоріжжю росіяни завдали наймасованішої з початку війни атаки – по місту вдарили близько 17 ракет С-300.Також росіяни масовано обстрілювали Харків – у місті зафіксовано близько 10 ударів. Також були влучання в області. Сумарно по двох областях запустили близько 35 ракет.
- Слов'янськ, Костянтинівка, Курахове та ще низка населених пунктів Донеччини також були під ворожими обстрілами. Постраждали житлові будинки.
- Уранці ворог почав масовану ракету атаку, запустивши 71 ракету по Україні. Силам ППО вдалося знищити 61 крилату ракету. Однак через влучання знову є проблеми в енергетичній системі та перебої зі світлом.
- Крім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські ракети порушили повітряний простір Молдови та Румунії. У Кишиневі підтвердили цей факт та викликали російського посла, водночас румунська сторона каже, що ракет над її територією не було.