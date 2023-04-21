Є влучання на Вінниччині: у ЗСУ розповіли про нічну атаку "Шахідами" та нову тактику росіян

У ніч проти 21 квітня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. У ЗСУ вважають, що росіяни "полювали" не просто об'єкти критичної та стратегічної інфраструктури, а й, вочевидь, на сили протиповітряної оборони.

З такою заявою в ефірі телемарафону виступила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що такий спосіб з "пошуку" засобів ППО для окупантів є дешевшим, аніж ракетами, повідомляє 24 Канал.

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Нова тактика росіян

Гуменюк пояснила, що росіяни не б'ють ракетами, адже їх залишилося не так багато, а тому доводиться економити. Окупанти нині атакують територію Україні лише іранськими "Шахідами", адже вони набагато дешевші для втілення нової тактики ворога.

Окрім того, що росіяни націлилися на "пошук" засобів ППО, вони ще й почали використовувати різні напрямки для запуску дронів-камікадзе.

"Якщо минулі ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи й намагаються атакувати більше з різних регіонів – з північного, північно-західного й північно-східного напрямку", – підкреслила Гуменюк.

Ба більше, у ЗСУ наголосили, що окупанти почали використовувати за одну атаку меншу кількість "Шахідів". На думку Гуменюк, це може свідчити про те, що росіяни вишукують нову ефективну для себе тактику. І навіть 10 – 15 БпЛА ворог використовує більш хвилеподібним способом.

Перша хвиля – виявляє сили протиповітряної оборони й те, де вона почне працювати. Друга – намагається влучити, а третя вже атакує об'єкти інфраструктури, які є основними цілями,

– заявила Гуменюк.

Окупанти атакували Вінниччину

Хоча більшість дронів-камікадзе українські захисники збили, проте є влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. Деталі інциденту Гуменюк не коментувала, проте на ранок світло на ситуацію пролив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

У Вінницькій ОВА повідомили, що на місці влучання виникла пожежа. Станом на ранок пожежу ліквідували. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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