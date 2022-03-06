Є загиблі та багато поранених: окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську

Окупанти 6 березня обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. На жаль, щонайменше 2 людей загинули. Окрім того, є багато постраждалих.

Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – заявив, що на місці трагедії працюють правоохоронці та експерти. Вони встановлюють точну кількість загиблих і постраждалих.

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Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених – росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську,

– заявив Кириленко.

Медики на місці трагедії надають допомогу постраждалим.

За словами Кириленка, фахівці наразі не дійшли остаточного висновку, яку саме зброю застосували. Попередньо мовиться про крилату ракету.

В один з будинків влучив снаряд

ДСНС України повідомила, що під час обстрілів у багатоповерхівку влучив снаряд. За попередніми даними, загинула одна людина, п'ятеро – постраждали. Наразі мешканців будинку евакуюють.

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