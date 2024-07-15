Після вигадок про "небезпеку на кордоні": чи є загроза з боку Білорусі для України

Алєксандр Лукашенко заявляв про появу загрози на кордоні Білорусі та України, а потім і про її ліквідацію. Слова самопроголошеного президента не варто сприймати серйозно.

Таку думку 24 Каналу висловив радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка, зауваживши, що від Лукашенка можна очікувати будь-що через вплив Владіміра Путіна. Україна на Півночі готова до будь-якого розвитку подій.

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Чи є загроза з боку Білорусі для України

За словами радника лідерки опозиції Білорусі, в повідомленнях від Лукашенка не варто шукати глибокого сенсу. Він завжди генерує інформаційну повістку, аби світитись в медіа, показувати свою суб'єктність та те, що він ще приймає якісь важливі рішення.

Головне тримати в навантаженні сусідів: Україну, Польщу, Литву та Латвію. Все одно він буде робити все зі згодою Путіна,

– зауважив Вячорка.

Він наголосив, що зараз немає входу білоруських військ в нашу країну, Україна добре підготовлена, ЗСУ захищають північний кордон. Крім цього, залізничне сполучення там теж знищене. Утримання з боку Білорусі на кордоні з Україною їх або російських військ немає ніякого сенсу, окрім як психологічного тиску.

Лукашенко зробить все за наказом Москви

Лукашенко під керівництвом російського диктатора є непередбачуваний. Як тільки до нього приходить наказ від Кремля, наприклад, запустити ракети чи дрони з території Білорусі, він це робить. Крім цього, він продовжує міграційний кризис на кордонах з ЄС. Лукашенко спеціально перекидає мігрантів для напруги європейських сусідів, щоб вони замість постачання допомоги Україні, вкладали ресурси в захист власних кордонів.

Він постачає озброєння російській армії, допомагає обходити санкції. Певні комплектуючі купують через Білорусь, там щось збирають для танків, броньованих транспортерів та передається в Росію,

– прокоментував радник лідерки опозиції Білорусі.