Є загроза подальших ударів "Калібрами" або "Іскандер-К", – Ігнат

У ніч проти 14 травня російські війська завдали комбінованого удару по Україні з використанням ракет та дронів. Водночас загроза подальших ворожих атак досі зберігається.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних cил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також Понад 1560 дронів за добу, – Зеленський розповів нові деталі російської атаки

Чи можливий повторний масований удар?

Вночі 14 травня Росія застосувала три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101.

Окрім цього, окупанти запустили 675 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражувальних боєприпасів "Бандероль" та дронів-імітаторів "Пародія".

Водночас Юрій Ігнат зауважив, що цього разу під час атаки ворог не застосовував ракети типу "Калібр" та "Іскандер-К".

Була стратегічна авіація, і балістика, і "Іскандер-М", тому вірогідність подальших ударів зберігається. Звісно, точної інформації, чи планують вони (росіяни, – 24 Канали) знов завдати удару, я не маю зараз, але готуватись потрібно до будь-яких сценаріїв, тому що ворог такі атаки не припиняє,

– пояснив Ігнат.

Він також додав, що в повітряному просторі Україні досі фіксують кілька ворожих безпілотників, які атакують на різних напрямках.

Нагадаємо, крилаті ракети "Калібр" здатні уражати цілі на відстані від 200 до 2500 кілометрів. Під час польоту ракета рухається на наднизькій висоті – приблизно 10 – 20 метрів над землею зі швидкістю 180 – 240 метрів за секунду, що значно ускладнює її виявлення та перехоплення системами ППО.

Попри усі особливості, українські сили протиповітряної оборони мають засоби для перехоплення ракет "Калібр". Зокрема, їх здатні збивати як радянські комплекси С-300, так і сучасні західні системи Patriot та SAMP/T, які Україна отримує від партнерів.

Тим часом "Іскандер-К" – це аналог російської ракети "Калібр", але наземного базування. Для збиття цих ракет Україна має більше засобів. Ефективними проти "Іскандер-К" можуть бути навіть ПЗРК "Ігла" чи "Стінгер".

Які наслідки нічної ворожої атаки?

Під основним ударом цієї ночі був Київ. Внаслідок нічної атаки був зруйнований панельний 9-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі міста, там знищені 18 квартир.

За даними медиків, унаслідок атаки на Київ загинули четверо людей. Ще 44 мешканці міста зазнали поранень.

Окрім 9-поверхівки в Дарницькому районі столиці, суттєвих руйнувань зазнав і торгівельний центр, розташований неподалік. У сусідніх будівлях вибуховою хвилею вибило вікна, розташовані поруч крамниці понівечені.

Окрім Києва, російські війська атакували й Чернігівщину. Унаслідок удару було пошкоджено енергетичний об’єкт у Чернігівському районі, без світла залишилися понад 31 тисяча абонентів. У самому ж Чернігові також зафіксовані пошкодження житлових та адміністративних будівель, є постраждалі.