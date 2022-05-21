Є загроза повторних ракетних ударів: жителів Рівненщини закликали утриматися від масових заходів

Окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту Рівненщини. На щастя, всі живі, 6 людей постраждали. Проте жителів Рівненської області просять протягом наступних 24 години утриматися від масових заходів, бо є загроза повторного обстрілу.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль під час звернення щодо ракетного удару по військовому об’єкту в регіоні.

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