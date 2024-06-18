"Смертельний номер у принципі": у ВМС відповіли, чи є загроза висадки ворожого десанту на Півдні

На початку повномасштабного вторгнення Росія завела у Чорне море додаткові ВДК, плануючи, вочевидь, використовувати їх активно у наступальних операціях. Дмитро Плетенчук розповів, наскільки високою є загроза висадки ворожого десанту на півдні.

Єдина локація, де росіяни можуть висаджувати десант більш-менш без наслідків для себе – це на цілком окупованому узбережжі Азовського моря. Про це сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук під час розмови з журналістами.

Дивіться також Росія тримає ракетоносії і в Чорному, і в Азовському морях: скільки їх налічується

Навіть не "квест із зірочкою"

За словами Плетенчука, десантні спроможності окупантів за 2 роки війни суттєво знизилися.

Так, до початку вторгнення вони завели додатково шість великих десантних кораблів в акваторію Чорного моря, тоді їх загальна кількість складала 13 одиниць, не враховуючи український ВДК "Костянтин Ольшанський", який ворог привласнив і відновив після окупації Криму.

З 14 вищезазначених одиниць – 4 знищено, 5 – у ремонті, ще 5 – на ходу. У противника залишилася лише третина від того, чим він збирався висаджуватися на Півдні.

Отже, по-перше, у росіян знижені десантні спроможності – засоби доставлення.

По-друге, підійти до нашого узбережжя – це не те щоб квест із зірочкою, це смертельний номер у принципі. Крейсер "Москва" і "Василь Бех" збрехати не дадуть,

– підкреслив Плетенчук.

Мінімум 100 морських миль до нашого берега підійти окупанти не можуть, тим паче такими великими цілями як ВДК.

По-третє, десантні операції є найскладнішим видом морських операцій. Зазвичай вони не проводяться самостійно, а у рамках загальновійськової операції для підтримки сухопутного компонента.

Плетенчук пояснив, що їх доцільно використовувати у разі успіху на суходолі.

"Наразі подібних операцій очікувати не слід", – наголосив військовий.

Нагадаємо, що ворог час від часу штурмує острів Нестрига, прагнучи створити плацдарм на правобережжі Херсонщини.