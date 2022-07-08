В ОП сказали, чи є загроза ядерного удару росії по Україні

Днями путін заявив, що "росія ще нічого не розпочинала". Дехто з експертів сприйняв це як погрозу ядерного удару. Але чи може росія дійсно завдати ядерного удару по Україні – читайте відповідь Подоляка.

Чи є загроза ядерного удару по Україні

Про це ексклюзивно 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він каже, що на сьогодні не бачить особливих загроз із точки зору ядерного удару.

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На його думку, в такому випадку це буде кінець російської історії цілком і повністю.

Росії після цього не буде: ні в історії, ані у фізичному сенсі. Та в будь-якому значенні її просто не стане,

– заявив Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що путін – дивна людина та може піти на будь-який крок.

"Він же сказав, що "навіщо нам світ, якщо там не буде росії". Вони прямують у "російський рай", це ж насправді пекло. Але російська пропаганда намагається усіх переконати, що це рай", – зазначив Подоляк.

Проте, за його словами, коли йдеться про ядерний удар, то це швидше пропагандистський елемент і не більше.

Адже навіть при такому ірраціональному способі, яке на сьогодні побутує у російській політиці, вони розуміють, що це дорога лише в один бік та лише для них,

– відповів радник керівника ОП.

росія використовує своїх людей, як м’ясо

Він додав, що росіяни будуть використовувати потужну зброю, будуть проводити приховану мобілізацію, кидатимуть на поле бою тих людей, який не шкода.

Адже, як вважає Подоляк, росія – це самоїдська цивілізація, якій не шкода власний народ. Він переконаний, що люди росії не потрібні.

"Як це все відбувається – окупанти там виростають до певного віку, потім починають пити і сидіти у своїх "дворіках". Після цього їм кажуть: "Ось вам 100 тисяч рублєй, пажалуста їдьте на війну в Україну". І вони їдуть сюди на смерть", – пояснив Подоляк.

Він додав, що росія може покласти в Україні 30 чи 40 тисяч людей, для неї це просто байдуже.

Україна ж цінує своїх громадян

Це нам шкода, для нас кожна людина це додана вартість до держави. Ви подивіться, які хлопці за нас воюють. Кожен з них – це шедевр батьків і шедевр для країни,

– наголосив радник.

За словами Подоляка, Україна – відкрита держава, тут люди конкурують. "А для росії їхні солдати – це не що інше, як просто м’ясо. Живе м’ясо, яке вони кидають на територію України і спокійно жертвують цим всім", – зазначив він.

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: відео



До слова, станом на ранок 8 липня воїни ЗСУ знищили 36 900 окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, вони ліквідували тисячі одиниць ворожої техніки, серед яких – 1637 танків, 3 811 бойових броньованих машин, 828 артсистем.