Є загроза, – військовий експерт про кадрові зміни у силових структурах

Кадрові зміни відбулись і в Міністерстві внутрішніх справ, і Збройних силах, і в Службі безпеки України. Однак є загроза, що такі перестановки погано вплинуть на систему управління.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що президент Володимир Зеленський справді "взявся" за силові структури.

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"Єдине – можна отримати початок створення авторитарної системи управління, коли призначаються люди, лояльні до президента, на ключові посади у силових структурах. Отут є загроза", – зазначив Жданов.

Зміни у ЗСУ

Руслан Хомчак все життя присвятив військовій службі, керував військовим підрозділом під час бойових дій біля Донецька, очолював спецоперацію в Іловайську, згодом став заступником керівника сухопутних військ України, і врешті – головнокомандувачем ЗСУ. Тепер же його місце посяде Валерій Залужний.

"Нарешті ми знайшли загальновійськового командира, випускника Київського загальновійськового училища, і поставили його на посаду начальника. Це наші українські генерали, вони вже виросли як військові в незалежній Україні. Вони пройшли горнило російсько-української війни", – сказав Жданов.

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Валерія Залужного називають "бойовим генералом", адже він безпосередньо працював у зоні бойових дій. Є припущення, що авторитет новопризначеного генерала буде значно вищим.

Українські військові очікували молодих генералів, з нового покоління. Залужний таким і є, тому у експертного та військового середовища – дуже позитивні очікування,

– запевнив ексміністр оборони Андрій Загороднюк.

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