Є жертви та близько 50 постраждалих: у США з рейок зійшов пасажирський потяг
Джерело:New York Times
У США у штаті Монтана з рейок зійшов пасажирський потяг. Жертвами стали 3 людей. Окрім того, відомо про приблизно 50 постраждалих.
Трагедія сталася у районі міста Джоплін. У потязі перебували приблизно 150 пасажирів та 13 членів екіпажу.
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Шериф округу Ліберті підтвердив, що наразі відомо про щонайменше 3 загиблих.
Для розслідування інциденту на місце трагедії прибуде група експертів. Відповідне рішення вже ухвалила Національна рада з безпеки на транспорті США.
Генпрокурор Монтани розповів, що триває рятувальна операція. До неї залучили місцевих правоохоронців.
Ми молимося за безпеку усіх пасажирів та членів екіпажу, які перебували у потязі,
– мовиться у повідомленні.
Вцілілих пасажирів розмістили у Честері. Для них виділили приміщення місцевої школи.
Потяг зійшов з рейок у Монтані: дивіться відео
На Запоріжжі зійшли з рейок вантажні вагони
- Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що 29 серпня з рейок зійшли декілька вагонів вантажного потяга.
- Інцидент стався поблизу станції Запоріжжя-2.
- Через це довелося внести зміни у графіки відразу 5 потягів.
- Зокрема, за зміненим маршрутом курсував потяг Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1.