Є життя, буде перемога: співробітники ДСНС врятували маленьке кошеня у Бородянці
Джерело:ДСНС
Російські окупанти практично вщент зруйнували Бородянку. Але співробітники ДСНС не втрачають надії, шукаючи тих, хто міг вижити. Як-от цей маленький котик.
Крихітного пухнастика працівники ДСНС дістали з-під завалів. Тепер йому нічого не загрожує.
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Кошеня дивом врятувалося
Малюк дивом вижив після страшних атак російських загарбників у Бородянці. Рятувальники витягнули кошеня та вже опікуються ним.
Є життя. І буде перемога,
– зазначили в ДСНС.
Тепер кошеняткові нічого не загрожує / Фото ДСНС
Користувачі мережі подякували рятувальникам за їхнє величезне серце. Вони у захваті від того, що в ці темні часи наші сміливі хлопці та дівчата продовжують доводити, що добро на нашій стороні:
- "Милота. Дякуємо, що рятуєте це маленьке диво";
- "Скільки в наших хлопцях любові і ніжності";
- "Як мило! Слава Україні! Героям слава!".
Пам'ятайте, що ми вже перемогли. Їм не вдалося зробити нас черствими та позбавити усього людського, що в нас є!
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