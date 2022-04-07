Є життя, буде перемога: співробітники ДСНС врятували маленьке кошеня у Бородянці

Російські окупанти практично вщент зруйнували Бородянку. Але співробітники ДСНС не втрачають надії, шукаючи тих, хто міг вижити. Як-от цей маленький котик.

Крихітного пухнастика працівники ДСНС дістали з-під завалів. Тепер йому нічого не загрожує.

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Кошеня дивом врятувалося

Малюк дивом вижив після страшних атак російських загарбників у Бородянці. Рятувальники витягнули кошеня та вже опікуються ним.

Є життя. І буде перемога,

– зазначили в ДСНС.



Тепер кошеняткові нічого не загрожує / Фото ДСНС

Користувачі мережі подякували рятувальникам за їхнє величезне серце. Вони у захваті від того, що в ці темні часи наші сміливі хлопці та дівчата продовжують доводити, що добро на нашій стороні:

"Милота. Дякуємо, що рятуєте це маленьке диво";

"Скільки в наших хлопцях любові і ніжності";

"Як мило! Слава Україні! Героям слава!".

Пам'ятайте, що ми вже перемогли. Їм не вдалося зробити нас черствими та позбавити усього людського, що в нас є!

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