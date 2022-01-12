Єдина мова, яку розуміє Путін, – МЗС Польщі про санкції

На Заході з'являються заяви, мовляв, треба вислухати та зрозуміти позицію Росії. Однак заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський не погоджується з цим.

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Дипломат наголосив, Росію не можна вважати раціональним партнером, поки та порушує міжнародне право й окуповує українські території.

Якщо Росія не відмовиться від своїх агресивних дій, то санкції повинні продовжуватися і посилюватися. Це єдина мова, яку розуміє Путін,

– сказав Яблонський.

Захід не може відмовитись від своїх зобов'язань

Політик додав, що ключовим для Заходу є виконання зобов'язань, які стосуються солідарності з Україною.

Він нагадав, що Україна вже 8 років перебуває у стані війни. Навіть якщо вона менш інтенсивна, ніж у 2014 році, люди продовжують гинути. За його словами, Захід не може відмовитись від зобов'язань підтримувати Україну лише тому, що Путін "чимось полякав".

Яблонський резюмував, що ці зобов’язання з боку Заходу є найважливішим питанням. Польща та інші країни Центрально-Східної Європи сподіваються, що їх буде дотримано.