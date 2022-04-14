Єдине, чого не очікували, – це залучення території Білорусі, – Данілов про прогнози нападу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна очікувала війни з Росією, хоча він і публічно заспокоював українців. Єдине, чого не чекали – це те, що Путін буде використовувати територію Білорусі.

Дата нападу була не 24 лютого, а 22-го

У першу чергу, Данілов попросив окремо оцінювати його висловлювання і президента. Секретар РНБО розповів, що Росія мала напасти 22-го лютого.

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"Ми були усвідомлювали те, що буде відбуватися на території нашої країни. Ба більше, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз", – сказав він.

Данілов розповів, що були дискусії, що Росія може використати Білорусь. Однак в Україні не очікували на такий крок Кремля.

Єдине, чого ми не очікували, – це те, що буде залучена територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося, як сталося,

– заявив секретар РНБО.

Ми не могли вийти і сказати населенню, що 22 лютого починається війна, – Данілов

Данілов вважає некоректним звинувачення, що українська влада не готувалася до нападу Росії.

"Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: "Друзі, 22 лютого починається війна". Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися", – пояснив він.

На підтвердження слів, що Україна готувалася до війни, Данілов заявив, що 1 січня набув чинності закон про національний спротив. Також, як зауважив секретар РНБО, охочим захищати Україну видали зброю.

У нас на кожній території розгорталися батальйони територіальної оборони. Ми розуміли, що будемо робити. А коли в перший день було прийняте рішення про видачу зброї всім охочим захищати країну, – як ви вважаєте, ми могли заздалегідь сказати, що будемо видавати зброю? Ні, у нас все було по плану,

– заявив Данілов.

Він зазначив, що коли Росія розпочала напад, в РНБО були заздалегідь заготовлені усі нормативно-правові документи, "які ми мали прийняти".

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