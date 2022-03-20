Єдині, хто має можливість: чому кадирівцям дозволили втекти з України

Аналізуючи участь у війні в Україні батальйонів, які формально підпорядковані Рамзану Кадирову, треба одразу розподіляти всі підрозділи на дві частини. Перша складається з бойовиків та найманців, які все ж таки беруть участь у бойових діях, а от друга – це так званий тікток батальйон.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, саме останніх можна назвати кадировськими спецпризначенцями у тому сенсі, про який зазвичай розповідають кремлівські пропагандисти. Завдання кадировців полягає у тому, щоб наводити страх як на українців, так і на потенційних російських дезертирів. Підбадьорювати строковиків та контрактників своєю присутністю. І, звісно, мародерити та катувати.

Дивіться також Через збройну агресію Росії в Україні загинуло вже 115 дітей

Після фактичної поразки Росії у чеченській війні ворожа пропаганда створила зрадникам свого народу серед чеченців образ найсміливіших та найжорстокіших воїнів. Крім того, панування кадировців у Москві та в інших місцях призвело до того, що до чеченців у суспільстві почали ставитися з острахом.

Репутація, зруйнована Донбасом

Саме через подібну репутацію кадировців закидали на Донеччину на самому початку вторгнення під час так званої "русской весны". Ці загони справді брали участь у бойових діях, оскільки вважали, що українська армія розбігатиметься за перших пострілів. Втім, як тільки загарбники зазнали перших втрат, ситуація докорінно змінилася.

Користуючись своєю репутацією, кадировські нелюди відкотилися у тил та почали безжально мародерити. Крім того, вони займалися катуванням та стратами полонених і місцевих сепаратистів, які спочатку висловлювали своє невдоволення діями "донів".

Крім того, кадировці почали конфліктувати з осетинами через релігію. Між двома угрупованнями бойовиків ставалися конфлікти, які вирішували локальними боями. І це викликало неабияке невдоволення російських кураторів операції з захоплення Донбасу.

Фіналом пригод кадировців на Донеччині було використання ними так званих "блукаючих мінометів" по цивільному населенню та штабах російських терористів.

Чеченські недовоїни з дозволу командування їздили у сміттєвозах, в яких встановлювали міномети, та стріляли з різних точок по Донецьку. Хотіли створити картинку для пропагандистів та "розбудити шахтарів", що не брали до рук зброю. Однак кадировці при цьому запустили кілька мін по підрозділах загарбників, через що проти них ополчилися свої ж. Зрозумівши, що залишатися на Донбасі буде небезпечно, браві кадировські вояки втекли додому. Не протрималися вони у зоні бойових дій навіть пів року. Чеченські ж контрактники зі складу ЗС РФ воювали на загальних засадах, брали участь в Іловайській трагедії та у захопленні Дебальцевого.

Кадировський десант відмародерився

24 лютого 2022 року окупаційні війська так само намагалися використати кадировський спецназ, як і у 2014-му, але самі росгвардійці на передову вже не пішли. У перші дні війни загарбники висаджували псковський десант у Гостомель та покидали його на вірну смерть. Коли ж окупанти викотилися з Зони відчуження, їм вдалося захопити плацдарм для подальшого наступу на Київ. Тоді ж кадировці почали знімати відео в тікток із захопленої частини Нацгвардії. Безпосередньої участі у захопленні аеродрому та військової частини бородаті покидьки не брали. Воювати їм довелося лише з нашою "Альфою", яка одразу зруйнувала міф про непереможність кадировців. Бійці спецзагону СБУ зачистили загарбників та не дали їм втекти. Магомет Тушаєв просив своїх поплічників прийти на допомогу його підрозділу, однак інші загони кадировців поспішно тікали до тилових Бабинців.

Після вихваляння Кадирова у тіктоці українські захисники почали тролити його, через що "імператору" Чечні довелося навіть знімати пропагандистські відосики з підвалу в Грозному. Крім того, кадировці неабияк перелякалися захисників України, які цілком пам'ятають про їх відношення до полонених бійців добробатів. Бойовики очільника Чечні дізналися, що бійці "Азову", ССО, ЗСУ та інших структур влаштували на них криваве полювання. При цьому на полон розраховувати вони не могли з цілком зрозумілих причин. Через це "передові" підрозділи кадировців накивали п'ятами з України, не забувши при цьому відправити частину бойовиків до Маріуполя, де познімали відео з обстрілами цивільних будинків.

Російські військові, що перебувають під Києвом, між собою кажуть, що втеча кадировців була передбачуваною. Тікали ж вони з величезною кількістю награбованого – технікою, грошима та коштовностями. Також окупанти скаржаться на те, що "воїни Рамзана" є фактично єдиним підрозділом, якому дозволити втекти з України. Самих же загарбників з армії Росії залишили на вірну смерть.