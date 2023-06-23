Відсьогодні 23 червня в Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї. Тепер громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю.

Також завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена. Окрім цього, Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів.

Дивіться також Ми цілком готові, м’яч на боці Ради, – МВС про легалізацію вогнепальної зброї

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

Так, українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

Для більш детальних подробиць звертайтесь за телефоном: Контакт-центр ЄРЗ – 044-33-44-03 або чат-бот Єдиного реєстру зброї у телеграмі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що вся зброя, яка є на руках у громадян, буде у Єдиному реєстрі зброї.

Ми знімемо усі бюрократичні процедури, з якими стикались наші громадяни. Наразі кожен може відкрити свій особистий кабінет в Єдиному реєстрі зброї і працювати в режимі онлайн із суб’єктами господарювання та з дозвільною системою,

– розповів очільник МВС України.

До того ж у режимі онлайн можна буде отримувати відповідні дозвільні документи, зокрема і довідку про несудимість. Громадяни будуть чіткіше розуміти свої права та обов’язки в користуванні зброєю, а державі це дозволить контролювати зброю, яка знаходиться на руках.

До речі, лише протягом перших трьох годин запуску реєстру в Єдиному вікні для громадян авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб. Люди активно цікавляться: в середньому по 500 користувачів одночасно відвідують сторінку Єдиного вікна.

Що відомо про Єдиний реєстр зброї / фото МВС України

Рада підтримала законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю

Нагадаємо, що 2022 року Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю. Міністр оборони Олексій Резніков закликав парламентарів дозволити використовувати зброю для самозахисту цивільних людей. Він наголошував, що лише так можна убезпечити людей.

Зауважимо, що законопроєкт №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" внесли у Верховну Раду ще у червні 2021 року. Однак до кінця року парламент так і не встиг його розглянути.