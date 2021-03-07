В Єгипті вантажівка влетіла у пасажирський автобус: десятки загиблих

На єгипетській трасі Ель-Куреймат в провінції Гіза 6 березня сталася смертельна ДТП. Вантажівка на великій швидкості влетіла в мікроавтобус.

Внаслідок аварії десятки людей загинули, ще щонайменше 5 постраждали. Усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

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Деталі ДТП

Аварія сталася через те, що шина вантажівки вибухнула. Водій вантажівки не зміг впоратися з керуванням та влетів у пасажирський мікроавтобус, який їхав у зворотному напрямку.

Правоохоронці заарештували водія вантажівки на місці. Наразі триває розслідування щодо встановлення усіх причин аварії.

Провінція Гіза, неподалік якої сталася ДТП: карта

Що відомо про жертв

Внаслідок аварії загинули 20 людей, ще 5 пасажирів отримали поранення різного ступеню важкості. Загиблих та поранених евакуювали на машинах швидкої допомоги до сусідніх лікарень.