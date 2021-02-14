В Єгипті археологи знайшли, ймовірно, найдавнішу пивоварню у світі

Археологи виявили на території стародавнього міста Абідос, розташованого за понад 450 кілометрів від Каїру, древню пивоварню. Ймовірно, вона є найдавнішою схожою знахідкою.

Таку інформацію повідомив генеральний секретар Служби старожитностей Єгипту Мустафу Вазірі. Знахідку виявила група американських та єгипетських археологів.

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Що відомо про давню пивоварню

За припущеннями Вазірі, пивоварня може належати до часів фараона Нармера , який об'єднав Стародавній Єгипет на початку Першого династичного періоду (3 150 – 2 613 роки до нашої ери).

, який об'єднав Стародавній Єгипет на початку Першого династичного періоду (3 150 – 2 613 роки до нашої ери). Археологи знайшли в пивоварні 8 приміщень , довжина кожного становить 20 метрів, ширина – 2,5 метра.

, довжина кожного становить 20 метрів, ширина – 2,5 метра. У приміщеннях виявили приблизно по 40 глиняних резервуарів , в яких виготовляли пиво.

, в яких виготовляли пиво. Один з керівників археологічної команди доктор Меттью Адамс з Інституту образотворчих мистецтв при Нью-Йоркському університеті припустив, що пивоварня виготовляла напої для церемоній правлячої еліти.

Цікаво, що британські археологи першими заявляли про існування цієї фабрики пива ще на початку 1 900 років, однак вони не змогли визначити її точне місце розташування.

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