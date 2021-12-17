У Єгипті та Туреччині: Арахамія закликав відпочивати на "народних курортах"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував новорічний відпочинок для однопартійців. Він розповів про власні настанови.

Арахамія заявив, що варто відпочивати на "народних курортах". Зокрема, у Єгипті та Туреччині, але точно не в Буковелі.

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Арахамія не вважає Буковель "народним" через ціни

За словами Арахамії, депутати фракції розуміють, що не варто "світитись" на елітних відпочинках. За даними телеграм-каналу, коли камера вимкнулася, глава "слуг" уточнив, що не вважає Буковель народним курортом через занадто високі ціни та згадав про скандали з відпочинками.

У нас ніхто, окрім мене, не потрапляв у такі ситуації. Мені не треба рекомендувати. Я скажу їм: "Проведіть Новий рік так, як ви його провели минулого року",

– відзначив Арахамія.

Очільник фракції "слуг" зауважив, що його однопартійці не потрапляли до резонансних ситуацій, пов'язаних із дорогим відпочинком. Він лише пригадав свій скандал, пов'язаний із Мальдівами.

У березні 2021 року у мережі з'явились фото з відпочинку Давида Арахамії на Мальдівах. Нардеп перебував в одному з найдорожчих місцевих готелів – Amary Havodes.

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Відпочинок депутатів улітку: коротко

Більшість народних обранців із різних фракцій переконували, що їхня відпустка влітку 2021 року буде скромною. Дехто із них запевнив, що навіть працюватиме під час відпустки.

Членкиня партії "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич планувала разом із дитиною поїхати до Греції на 7 днів і 6 ночей. Такий відпочинок коштував 1 500 євро.

Ексголова партії "слуг" Олександр Корнієнко припускав, що поїде до Туреччини. Мовляв, наразі це найближчий і найдемократичніший курорт.

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