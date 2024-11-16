Замість суду та СІЗО – на війну: російський z-блогер "Тринадцятий" їде на фронт

Російський "військкор" з псевдонімом "Тринадцятий" їде на війну проти України. Окупант підписав контракт з міністерством оборони Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Тринадцятий їде на "СВО"

За даними російських журналістів, z-блогер "Тринадцятий", справжнє ім'я Єгор Гузенко, підписав контракт із Міноборони та вирушає на війну.

У російських пабліках зазначено, що "Тринадцятого" вже звільнили з СІЗО, а його кримінальну справу призупинено. За чинними нині російськими законами, кримінальне переслідування припиняється, якщо підозрюваний, підсудний чи засуджений укладає контракт з армією.

Як пишуть журналісти, найближчим часом Єгор Гузенко повернеться на фронт у складі одного зі штурмових підрозділів збройних сил Росії.



"Тринадцятий" з СІЗО їде на війну в Україну / Фото російських ЗМІ

Варто зазначити, що самого "Тринадцятого" затримали 5 жовтня в його рідному місті Новопавловську у Ставропольському краї. Його звинуватили у застосування насильства до поліцейського та відправили до СІЗО на 2 місяці.

З 2015 року Єгор Гузенко брав активну участь у війні на Донбасі, приєднавшись до підтримуваної Москвою незаконного терористичного формування "ДНР". Також він воював у Сирії у 2019 році.

На початку 2022 року Гузенко перебував під слідством за хуліганство після того, як вистрілив людині в обличчя світло-шумовим патроном із газового пістолета. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гузенко, як повідомляється, зняв електронний браслет стеження і поїхав у зону бойових дій.

Через свій телеграм-канал він робив суперечливі заяви, виступаючи за використання ядерної зброї проти України. Крім того, він висловлював критику на адресу міністерства оборони Росії та висловлював підтримку Євгєнію Пригожину, засновнику ПВК "Вагнера".