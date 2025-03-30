Назавжди 21: у лікарні помер працівник Укрпошти, який отримав поранення на Херсонщині

У суботу, 29 березня, помер 21-річний Єгор Істранов. Він був працівником Укрпошти на Херсонщині. Чоловік розвозив пенсії, посилки, гуманітарну допомогу, коли його у селі Станіслав атакував російський дрон.

Чоловік отримав серйозні поранення, лікарі понад місяць боролися за його життя, але врятувати не змогли. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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Працівник Укрпошти загинув після ворожої атаки

Єгор Істранов працював в Укрпошті Херсонщини. 21-річний чоловік розвозив пенсії, посилки, гуманітарну допомогу по Херсонській області.

Під час чергової поїздки до села Станіслав у Херсонській області 19 лютого 2025 року Єгора атакував російський дрон. Як розповіла двоюрідна сестра чоловіка Катерина Кікоть, Єгор отримав тяжкі уламкові поранення, у тому числі – голови.

До самого вечора його не могли вивезти через активність дронів, і лише ввечері просто цивільні, які були з ним весь час від поранення, змогли вивезти його в лікарню до Миколаєва. 25 лютого він впав в кому через уламок в голові,

– розповіла сестра Єгора.

Понад місяць лікарі боролися за життя чоловіка. Хоча поранення було надважким, але організм Єгора Істранова тримався до останнього. Його мати – Панфілова Олександра – завжди була поруч із сином, вона консультувалася з найкращими лікарями України. Деякі з них давали маленьку надію, що, ймовірно, чоловік зможе вижити.

На жаль, 29 березня серце Єгора Істранова зупинилося.

Тяжку втрату підтвердив і гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він повідомив, що Єгору Істранову було лише 21 рік.

Спочатку за його життя боролася наша начальниця відділення, яка рятувала його, доки не довезли до лікарні. А потім упродовж двох тижнів і Єгор, і лікарі боролися за життя, але, на жаль, цю боротьбу програли,

– повідомив Смілянський.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Єгора Істранова. Світла та вічна пам'ять!



Єгор Істранов помер після тяжкого поранення / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Смілянського

Смілянський додав, що Укрпошта підтримає матір чоловіка та представить Єгора до нагороди.

Раніше під Покровськом російський дрон влучив у вантажівку "Нової пошти". Водій отримав уламкове поранення.