"Сидить і тихенько плаче": мережу зворушив хлопчик, котрий прийшов до стели свого брата-героя
Джерело:інстаграм Вадима Прокопчука
Захищаючи рідну країну загинув Єгор Муха з позивним "Грін" з Рівного. Мережею розлетілося фото його молодшого братика, котрий прийшов до стели зі світлиною 19-річного героя.
Світлину в мережу виклав Вадим Прокопчук. Кадр з маленьким хлопчиком не залишив абсолютно нікого байдужим. Коментатори кажуть, що ледве стримують сльози.
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Сидить і тихенько плаче
Отак молодший брат приходить до старшого брата якому було 19 років!!! І він сидить, дивиться і просто тихенько плаче,
– йдеться у дописі.
Хлопчик прийшов до стели свого брата Єгора Мухи / Фото Вадима Прокопчука
На світлині хлопчик сидить на бруківці перед світлиною Єгора. Він поклав собі голову на коліна та затулив її руками, що демонструє весь той біль, який є всередині маленького українця.
У коментарях зауважили, що хлопчика звати Васильком. І Єгор для нього був більше, ніж просто старшим братом. Власне, користувачі мережі не могли стримувати сліз, дивлячись на цю світлину:
- Сьогодні бачила його, він так дивився в очі, я ледве стримала сльози;
- Просто розривається серце від такого;
- Боже, як боляче... яка ціна;
- Ми всі повік у боргу перед нашими захисниками! Вічна пам'ять героям.
Єгор Муха загинув у боях під Бахмутом
- Зазначимо, що Єгор Муха загинув, захищаючи Батьківщину, 20 травня. Він виконував бойове завдання під Бахмутом неподалік населеного пункту Хромове.
- 19-річний захисник був бійцем легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі". У батальйоні наголошують, що "Грін" був життєрадісним і щирим, а також вірним Україні до останнього подиху.
- Народився Єгор у Рівному. Він здобував освіту у НВК "Колегіум", школі №1 та №26. Вивчився захисник на помічника машиніста тепловоза та електровоза у Козятинському міжрегіональному ВПУ залізничного транспорту.
- 18 січня 2022 року йому виповнилося 18 років, а після початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем. Спочатку він служив на кордоні. Причому у 18-річному віці він став командиром взводу.
- Згодом він долучився до "Вовків Да Вінчі". Хлопець дуже пишався та захоплювався командиром Дмитром Коцюбайлом і мав можливість послужити під його командуванням.