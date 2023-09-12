"Сидить і тихенько плаче": мережу зворушив хлопчик, котрий прийшов до стели свого брата-героя

Захищаючи рідну країну загинув Єгор Муха з позивним "Грін" з Рівного. Мережею розлетілося фото його молодшого братика, котрий прийшов до стели зі світлиною 19-річного героя.

Світлину в мережу виклав Вадим Прокопчук. Кадр з маленьким хлопчиком не залишив абсолютно нікого байдужим. Коментатори кажуть, що ледве стримують сльози.

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Сидить і тихенько плаче

Отак молодший брат приходить до старшого брата якому було 19 років!!! І він сидить, дивиться і просто тихенько плаче,

– йдеться у дописі.



Хлопчик прийшов до стели свого брата Єгора Мухи / Фото Вадима Прокопчука

На світлині хлопчик сидить на бруківці перед світлиною Єгора. Він поклав собі голову на коліна та затулив її руками, що демонструє весь той біль, який є всередині маленького українця.

У коментарях зауважили, що хлопчика звати Васильком. І Єгор для нього був більше, ніж просто старшим братом. Власне, користувачі мережі не могли стримувати сліз, дивлячись на цю світлину:

Сьогодні бачила його, він так дивився в очі, я ледве стримала сльози;

Просто розривається серце від такого;

Боже, як боляче... яка ціна;

Ми всі повік у боргу перед нашими захисниками! Вічна пам'ять героям.

Єгор Муха загинув у боях під Бахмутом