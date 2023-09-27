Віддав життя за Україну: у боях під Опитним загинув 24-річний захисник з Куп'янська

У війні Росії проти України наша держава продовжує втрачати своїх найкращих синів і доньок. Ворог забрав життя у Єгора Петрова з Куп'янська, що на Харківщині.

Відомо, що захисник з Харківщини віддав своє життя за Україну 13 вересня. Окупанти вбили 24-річного військового під Опитним, що на Донеччині.

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Був переселенцем з Куп'янська

Зазначають, що Єгор Петров був переселенцем. Він перебрався до міста Мерефи. А вже у жовтні 2022 року став на захист України. Хлопець долучився до лав 53-ї окремої механізованої бригади.

У Мереф'янській територіальній громаді зазначили, що "під час участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони країни загинув військовослужбовець Збройних Сил України, мешканець громади Петров Єгор Юрійович". Він народився 9 червня 1999 року, а віддав своє життя за Україну 13 вересня 2023 року.

У територіальній громаді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Редакція 24 Каналу долучається та низько вклоняється до землі, віддаючи шану захисникові.

Як зазначають у "Суспільному", Єгор Петров загинув під час артилерійського обстрілу. Вогонь окупанти відкрили неподалік населеного пункту Опитне, що на Донеччині.

Начальник відділу військового обліку та цивільного захисту Мереф'янської міської ради Олег Дев'ятий зазначив, що Петров долучився до лав ЗСУ 29 жовтня 2022 року. Він служив водієм-радіотелефоністом у 53-й окремій механізованій бригаді.

Попрощалися з оборонцем України у Мерефі 20 вересня. Його поховали на міському кладовищі, що на вулиці Шевченка.

На Запоріжжі своє життя віддав ще один герой

Напередодні ми розповідали, що своє життя за Україну віддав Анатолій Хоревко. Окупанти вбили його на Запоріжжі. Про його загибель розповіли на фейсбук-сторінці Козельщинської громади Полтавської області.

Страшні вісті про загибель наших героїв знову і знову линуть з фронту, нагадуючи про ціну нашого спокою...

– зазначили там.

Відомо, що Анатолій Хоревко був старшим оператором взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. Він загинув від ворожого мінометного обстрілу поблизу Вербового, що на Запоріжжі, 20 вересня 2023 року.