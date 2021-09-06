Єнін, який іде в міністерство Монастирського, підсумував свою роботу в МЗС

Євгенія Єніна перевели з Міністерства закордонних справ на посаду заступника очільника МВС Дениса Монастариського. Посадовець підсумував, що вдалося зробити за час роботи у зовнішньополітичному відомстві країни.

Він подякував за підтримку президенту, прем'єр-міністру та іншим колегам-урядовцям. Водночас 1,5 роки своєї роботи на посаді заступника очільника МЗС проілюстрував інфографікою.

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Евакуація з Афганістану

Почав Єнін з найактуальнішого – евакуації людей із захопленого талібами Афганістану. За його словами, інколи вона нагадувала "бондіану". Посадовець наголосив, що робота над порятунком українців та громадян інших держав із афганського пекла велася фактично цілодобово. "Понад 650 людей дісталися України. Наша країна вже увійшла до списку європейських країн, які найуспішніше виконали евакуаційні операції з Афганістану. Але процес ще триває – своїх не лишаємо", – підкреслив він.

Протистояння російській агресії

Колишній заступник міністра закордонних справ також зазначив, що разом з командою МЗС йому вдалося посилили юридичний та військові фронти у боротьбі з агресором – Росією.

Зокрема:

У травні 2020 року Україна подала Меморандум до Морського арбітражу у справі щодо захоплення Росією трьох військових кораблів та членів їхніх екіпажів.

Навесні 2021 року завдяки взаємодії з міжнародними партнерами, насамперед – США, вдалося не допустити військової дестабілізації з боку Росії поблизу кордонів України.

США, вдалося не допустити військової дестабілізації з боку Росії поблизу кордонів України. Україна гідно проходить судові перипетії навколо справи про "скіфське золото", яке свого часу було вивезено з території Криму до Нідерландів.

Про що ще написав Єнін

"Мабуть, найяскравіші враження від консульської служби залишив порятунок українців з піратського та терористичного полону. І, звичайно, повернення додому українця Віталія Марківа та інших полонених з Сирії, Лівії, Нігерії", – поділився посадовець.

Крім цього, Єнін згадав про боротьбу за справедливість у розслідування збиття літака МАУ в Ірані, збільшення обсягів прямої військової допомоги від США та зміцнення відносин з низкою країн.



Єнін про роботу в МЗС України / Інфографіка з фейсбук-сторінки посадовця

Уривок з допису Євгенія Єніна у фейсбуці:

Спіймав себе на думці, що змінюється одна літера з МЗС на МВС, а роботи вже на всю абетку вистачить. Незабаром розповім про пріоритетні напрямки на новій посаді, які будуть потужними і не менш амбітними. А сьогодні поділюся досягненнями за час роботи в МЗС. Реалізувати поставлені завдання, не вдалося б без всебічної підтримки президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра Дмитра Кулеби, потужної команди МЗС у центрі та за кордоном, а також чудових колег з Мін'юсту, Міноборони, МВС, СБУ, ДМС та Генпрокуратури.

Щиро дякую всім, з ким йшли пліч-о-пліч ці півтора роки! Переконаний, нас чекає ще більше досягнень заради нашої держави".