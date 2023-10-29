Херсонського єнота знову викрали: росіяни бідкаються на "зраду від своїх"

Російські військові під час втечі з Херсона викрали єнота із зоопарку і зробили з нього так званий "символ перемоги". Окупанти бідкаються, що поцуплену тварину викрали "свої ж".

Про це стало відомо з російських телеграм-каналів. Окупанти бідкаються на "жахливу ситуацію" і "зраду від своїх", передає 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ натрапили на кішку, до якої окупанти прив'язали вибухівку: приголомшлива історія порятунку

"Звичайна зрада"

Окупанти, які викрали єнота з Херсона, бідкаються, що тварину поцупили. Росіяни заявляють, що це зробили "свої", й наголошують, що це "звичайна зрада".

Власники каналу заявили, що тепер проєкт "Єнот із Херсона" буцімто "припиняє своє існування". Також там повідомили, що тварину нібито вивезли із зони проведення так званої "спецоперації". Де нині єнот – невідомо.



Росіяни заявили про викрадення єнота / Скриншот



Бідкання окупантів через викрадення єнота / Скриншот

. Окупанти викрали єнота із херсонського зоопарку у листопаді 2022 року. Росіяни дали йому ім'я Херсі й почали активно використовувати у своїх пропагандистських відео. Також тварині створили телеграм-канал, у якому підтримували російських десантників. Від імені єнота окупанти збирали кошти на потреби російських військових. Росіяни усіляко знущалися з тварини й навіть возили його на передову.

Так звана "воєнкор" Анна Долгарєва заявляла, що викрадення єнота – це одна з найкращих новин, яка була у листопаді 2022 року. Не могла вона й оминути повідомлення про викрадення єнота. За словами пропагандистки, "людина, яка вкрала єнота, Роман, не є її господарем".

Роман просто торгував обличчям із ним у кадрі. Справжніх господарів, з якими й жив Херсі, я чудово знаю,

– написала вона.



Росіяни заявляють про викрадення єнота / Скриншот

Інші пропагандистські телеграм-канали також почали "співчувати" тому, що херсонського єнота викрали в окупантів "свої".



Росіяни "співчувають" викраденню єнота / Скриншот