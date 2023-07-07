Хвороба Бехтєрєва, агент "Стєклов" і впливова родина: найцікавіше з біографії Єнса Столтенберга

Генсек НАТО Єнс Столтенберг таки залишиться на посаді до 1 жовтня 2024 року. 24 Канал розповідає про найцікавіші моменти з непростої біографії норвежця, який пройшов шлях від палкого противника НАТО до генерального секретаря Альянсу.

Столтенберг пройшов із НАТО через чимало криз після вступу на посаду в 2014 році та згуртував членів блоку на підтримку України. Він також намагається запобігти ескалації війни у прямий конфлікт між НАТО та Росією. Водночас внесок Столтенберга в розбудову НАТО та протидію агресору в особі Росії важко переоцінити. Генсек Альянсу показав себе як вмілий дипломат і менеджер, жорсткий переговорник і послідовний прихильник України та її євроатлантичної інтеграції.

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Біографія Єнса Столтенберга: дитинство і юні роки

Єнс Столтенберг за національностю норвежець. Він народився 16 березня 1959 року в столиці Норвегії Осло, але до повноліття встиг пожити навіть у Югославії та Нігерії. Нині він мешкає у Брюсселі, адже з 2014 року обіймає посаду Генерального секретаря НАТО.

Єнс – представник впливової норвезької родини та є спадковим політиком. Його батько –Торвальд Столтенберг – кар'єрний дипломат, був міністром оборони Норвегії та міністром закордонних справ у різних урядах, а також послом Норвегії в ООН і Верховний комісаром ООН у справах біженців.

Столтенберг-старший опікувався відновленням миру у колишній Югославії, очолював норвезький осередок Червоного Хреста. Мати майбутнього політика – Карін Столтенберг – відома вчена-генетик, активістка місцевого феміністського руху.

Карін Столтенберг – відома вчена-генетик, активістка місцевого феміністського руху. Родина традиційно тяжіла до лівих поглядів, але якщо Торвальд Столтенберг був прихильником лівоцентристів та став впливовим членом поміркованої Норвезької робітничої партії (НРП, місцеві соціал-демократи), то його син починав, як радикальніший персонаж.

Великий вплив на малого Єнса справила старша сестра Камілла. Вона у буремних 1960-их була активісткою місцевої лівої політсили – Робочої комуністичної партії Норвегії – та "заразила" молодшого брата примарними ідеями популізму, які, можливо, й непогано виглядали в теорії, проте, очевидно безпорадні на практиці, а при спробі їхнього втілення взагалі несуть небезпеку людству.



Єнс Столтенберг і Гру Харлем Брундтланд – експрем'єрка Норвегії / фото frifagbevegelse.no

Молодша сестра політика –популярна телеведуча Нііні Столтенберг –померла у 2014 році після тривалої хвороби, спричиненою залежністю від героїну та інших важких наркотиків.

Юність Єнса Столтенберга пройшла в антивоєнних маніфестаціях та активізмі. Він виступав проти війни у В'єтнамі та, за іронією долі, проти участі Норвегії в НАТО (нагадаємо, Королівство є державою-засновницею Альянсу). За легендою малий Столтенберг навіть закидував камінням посольство США в Осло на знак протесту проти В'єтнамської війни.



Молодий Єнс не забував і про підтримку фізичної форми / фото з архівів

Все це було приправлено неодмінним супутником молодих радикалів – легкими наркотиками. Факт споживання марихуани в юнацькі роки Столтенберг офіційно визнає вже в новому тисячолітті. Як і захоплення творчістю головних голосів 60-их – Боба Ділана, Леонарда Коена та Дженіс Джоплін.

Родина та діти

Єнс Столтенберг одружений та має двох дорослих дітей – сина Акселя та доньку Катаріну. Вона відома норвезька співачка, учасниця доволі популярного електронного дуету Smerz.



Молодий Єнс Столтенберг з сином Акселем / фото з архіву твітера політика

Дружина генсека НАТО – Інгрід Шулерюд – кар'єрна дипломатка, вона тривалий час очолювала посольство Норвегії в Бельгії (головний офіс НАТО також розміщений у цій країні). Як і Столтенберг, Інгрід – спадкова представниця норвезької еліти.



Єнс Столтенберг з дружиною Інгрід / фото з твітера генсека

З майбутньою дружиною Єнс познайомився, коли їм було по 17 років на виборах до Студентського союзу (тоді, до речі, перемогла Інгрід).

Хвороба Бехтєрєва

У молодому віці Єнсу Столтенбергу діагностували невиліковну хворобу Бехтєрєва. Наукова назва цього ревматичного захворювання – анкілозуючий спондилоартрит.

Це хронічна хвороба хребта та нижніх кінцівок. Вона призводить до скутості суглобів, заважає їхньому руху та призводить до подальшої деформації.На щастя, завдяки сучасній медицині та спорту (передусім – лижам і велосипеду, яким 195-сантиметровий Столтенберг добирається на роботу в Брюсселі), політику вдалося нівелювати вплив хвороби на свій організм та жити повноцінним життям.Фото з твітера Єнса Столтенберга

Зараз вона мені менш дошкуляє, ніж раніше. Іноді все тіло як дерев'яне, але тут важко сказати – від хвороби чи від старості. І ще я маю ліки, які допомагають – я багато чому завдячую медицині,

– так розповідав про свої проблеми зі здоров'ям сам Столтенберг в інтерв'ю норвезькій журналістці Вігдіс Алвер з видання Dagbladet.

Вибір кар'єри

Хвороба Бехтєрєва у Столтенберга була діагностована вчасно і не завадила службі в армії (у Норвегії вона обов'язкова для чоловіків і жінок). Після військового вишколу Єнс Столтенберг навчався на економічному факультеті Університету Осло, отримав докторський ступінь, а згодом викладав у ньому. Напрямом наукових пошуків Столтенберга було поєднання макроекономіки та екології.

Єнс серйозно розмірковував над тим, щоб мати наукову кар'єру, проте, врешті переміг інший варіант, який завжди був поруч.

Паралельно з навчанням Єнс Столтенберг займався політичним активізмом і журналістикою –він був автором у популярній місцевій газеті Arbeiderbladet, яка була партійним ЗМІ політсили Столтенберга-старшого – НРП.

З набуттям досвіду Єнс Столтенберг відійшов від радикальних поглядів і долучився до табору соціал-демократів. З 1985 по 1989 роки він був очільником молодіжного крила НРП та одночасно членом центрального проводу цієї партії, також Столтенберг став віце-президентом Міжнародного союзу соціалістичної молоді.

Агент "Стєклов": Столтенберг і КДБ

На молодого та перспективного політика з лівими поглядами не могли не звернути увагу росіяни. Нехай СРСР і доживав останні дні, проте КДБ (Комітет Державної Безпеки, радянська спецслужба, нинішня російська ФСБ є прямим його нащадком, – 24 Канал) активно працював і вербував нових агентів.

У поле зору росіян потрапив і Столтенберг – резидент КДБ у Норвегії Борис Кирилов намагався завербувати молодого політика в 1991 році. Столтенбергу було присвоєне агентурне ім'я "Стєклов". Проте, операція росіян провалилась – "агент" повідомив про спробу вербування норвезькі спецслужби, а ті влаштували погром шпигунської мережі СРСР –Кирилова та ще кількох "дипломатів" було викрито та вислано з Норвегії, а Столтенберг продовжив роботу.



Єнс Столтенберг мав шпигунське минуле / фото AFP

Про цей епізод з біографії Столтенберга стало відомо аж у 2000-му році, коли той уже став прем'єром Норвегії. Тоді телекомпанія NRK та газета Verdens Gang випустили спільне розслідування про шпигунські пристрасті 1991 року, новина стала сенсацією, але ніяк не завадила Столтенбергу та його кар'єрі.

Нагадуванням про втрачену кар'єру агента КДБ є нік політика Steklov в онлайн-грі Age of Empires (Столтенберг є фанатом цього виду дозвілля). Як бачимо, пан Столтенберг має почуття гумору та не позбавлений самоіронії.

Політична кар'єра

У 1992 році Єнс Столтенберг став заступником голови НРП, а наступного року вперше був обраний депутатом Стортингу Норвегії (місцевий парламент). У тому ж 1993-му 34-річний Столтенберг перекваліфікувався з парламентаря на урядовця та очолив міністерство торгівлі та енергетики, згодом нетривалий час був міністром фінансів, але повернувся до парламенту після чергових виборів, де очолив фракцію НРП.

У 2000-му році Єнс Столтенберг разом з НРП переміг на парламентських виборах і став 18-м прем'єр-міністром Норвегії, проте, навряд чи політик може назвати цей досвід успішним.Податкові реформи, які ініціювала політсила Столтенберга, провалились, а тому йому вже в 2001 році довелося залишити цю посаду. Згодом партія Столтенберга візьме реванш на виборах 2005 і 2009 років та сформує коаліційні кабінети на чолі зі своїм лідером.

У якості 20-го прем'єра Королівства пан Столтенберг пропрацював значно довше та ефективніше – він очолював уряд Норвегії з 2005 по 2013 роки та став визнаним авторитетом європейської політики.

У роки прем'єрства Столтенберг забув про юнацькі відхилення і показав себе прагматичним політиком. Це стосувалося, зокрема, і ставлення до НАТО. Норвегія брала участь у воєнних операціях Альянсу в Афганістані та Лівії. Зокрема, у фактично санкціонованій Радбезом ООН операції Odyssey Daw, що завершилась перемогою над режимом Каддафі та спровокувала істерику в його союзників: президента Росії Путіна та Білорусі – Лукашенка. Втім, участь невеличкої скандинавської країни не була значною й Норвегія у ті часи не прагнула багато витрачати на безпеку та оборону та з усіма дружити. Навіть з Росією.

За часів прем'єрства Столтенберга у 2010 році було укладено норвезько-російську угоду про спрощений перетин кордону для мешканців прикордонних територій, а також підписано договір про розмежування морських просторів та співробітництво в Баренцевому морі. Таким чином, було покладено край територіальній суперечці, що тривала декілька десятиліть.



Столтенберг з Медвєдєвим на борту дослідницького судна "Хельмер Ханссен" неподалік від Кіркенеса, Норвегія, 4 червня 2013 року / фото AFP

У 2013-му каденція Єнса Столтенберга завершилася. НРП програла вибори, на яких Столтенберг вдавався навіть до ексцентричних кроків, наприклад, видавав себе за таксиста, щоб проводити агітацію, але такого роду піар не допоміг. Тоді політик вирішив кардинально розвернути свою кар'єру.

Генсек НАТО

Через рік після програшу на виборах у Норвегії та відставки уряду Столтенберга обирають 13-им генеральним секретарем НАТО. На цьому пості норвежець показав себе у новій якості. Для багатьох це було несподіванкою.

Політичний спадок Столтенберга до 2011 року можна називати традиційним для Скандинавії на зламі тисячоліть та охарактеризувати як "мир і достаток". Дійсно, країни Північної Європи, очолювані соціал-демократами, сповідували пацифізм і демонстрували успішність свого економічного проєкту, що полягав у зменшенні витрат на оборону та стрімкому покращенні так званої "соціалки". Це дало навіть підстави говорить про "соціалістичний рай" у Скандинавії.

Усталений плин життя змінився у 2010-их. Спершу серія жахливих терактів неонациста Андерса Брейвіка, ІДІЛ та агресивні дії Росії в офлайні та онлайні (кібератаки та спроби втручань у вибори в США та інших країнах) показали, що Європа та світ рано заспокоїлись та повірили в тихий і мирний "кінець історії".

Теракти Брейвіка у 2011 році Столтенберг сприйняв як особистий виклик і вирішив присвятити свою подальшу кар'єру відновленню безпеки у світі. Позиція генсека НАТО, на думку норвежця, якомога краще відповідала цьому завданню.



Єнс Столтенберг / фото DANIEL SANNUM LAUTEN

Головним лобістом призначення Столтенберга виступила бундесканцлерка Ангела Меркель, яка зуміла переконати у правильності цієї кандидатури тогочасних лідерів США (Обаму), Франції (Олланда) та Великої Британії (Кемерона).У боротьбі за пост генсека НАТО норвежець Столтенберг переміг міністра оборони Бельгії Пітера Де Крема, голову МВС ФРН Томаса де Мезьєра, а також колишнього главу МЗС Італії та кавалера російського ордена Дружби Франко Фраттіні.

Норвежця обрали генсеком 28 березня 2014-го. В цей час росіяни вже окупували Крим і розпочали гібридні бойові дії на Донбасі. Обрання Єнса Столтенберга на посаду співпало з початком російської воєнної агресії проти України та, як з'ясувалося потім, найбільш небезпечного періоду в історії НАТО з часів холодної війни.

Столтенберг офіційно став генсеком 1 жовтня 2014 року, змінивши на посаді данця Андерса Фог Расмуссена. Перед початком роботи Столтенберг заявив, що "українське питання" стане пріоритетним у його роботі. І не помилився.

Також Столтенберг заявляв, що завданням НАТО бачить посилення колективної оборони. Та при цьому, Альянс не прагне конфронтації з Росією. Так і було, але конфронтації прагнула сама Росія.

Друг України

Як генсек Альянсу Єнс Столтенберг показав себе як лобіст інтересів України у НАТО.

Він активно виступав лобістом євроатлантичної інтеграції України та закликав виконати рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна має стати членом НАТО, обстоював ідею введення справжніх, а не російських миротворців на Донбас.

Столтенберг неодноразово піднімав на рівні НАТО питання стримання Росії та висловлював регулярні занепокоєння посилення "другої армії світу" та зростання її агресивних апетитів, активно виступав за відправлення до Польщі та країн Балтії вояків НАТО.

У дні атаки росіян на українські кораблі в Керченській протоці Столтенберг показав себе як рішучий союзник України та жорсткий критик Росії.

Також Столтенберг був жорстким критиком представників п'ятої колони в НАТО –Угорщини. Столтенберг активно відстоював збільшення витрат членів НАТО на оборону.В Альянсі є правило 2% витрат бюджету на оборону, яке раніше більшість країн-членів ігнорували, навіть сам Столтенберг у роки прем’єрства виступав проти, втім, безпекові реалії змінилися.Расмуссен та Столтенберг / фото Flickr

На жаль, далеко не завжди впливові члени Альянсу (зокрема, згадана Ангела Меркель) хотіли його чути і це було великою помилкою, адже в Росії це трактували як слабкість.

Нове вторгнення Росії в Україну було подано, як відповідь на ультиматум саме до НАТО та США. Президент Путін пояснив велику війну як претензію до Альянсу і зажадав відступу НАТО на кордони 1997 року та фактичне повернення всієї Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії до зони впливу Росії.

У відповідь Путін отримав відмову, що, як він вважав, дала йому casus belli. Пізніше Путін та його приспішники неодноразово заявляли, що воюють в Україні саме проти НАТО, таким чином, перетворивши Єнса Столтенберга ледь не на головного ворога, як політичного лідера Альянсу.

Столтенберг у боргу не залишився: у НАТО твердо визначилися з підтримкою України, ба більше, за час вторгнення кордон Росії з Альянсом суттєво збільшився – до лав НАТО приєднався 31-й член – Фінляндія. Незабаром це зробить Швеція (нині цьому на перешкоді стоять Угорщина та Туреччина, а Столтенберг та інші політики ведуть активні переговори, щоб переконати Будапешт та Анкару не виконувати роль корисних ідіотів Путіна в Альянсі).

У 2017 році до Альянсу приєдналася Чорногорія та в 2020-му Північна Македонія. Не останню роль у цьому процесі відіграв саме Столтенберг.

Де-факто Швеція вже є членом Альянсу та активним учасником його численних воєнних програм, зокрема, спільної для НАТО системи ППО/ПРО Sky Shield Initiative (ESSI). Цікаво, що ще кілька років тому рідна для Столтенберга Норвегія не наважувалась приєднатись до ініційованої США натівської програми ПРО, а російський посол в Осло Рамішвілі (ніби антигерой серіалу "Окуповані") лякав норвежців "катастрофічними наслідками як для Європи, так і для світу в цілому". Нині ж ініційована Німеччиною Sky Shield жодних питань у РФ не викликає.

Росія є найбезпосереднішою загрозою нашій безпеці,

– Єнс Столтенберг на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення 18 квітня 2023 року називає речі своїми іменами.

Єнс Столтенберг знову активно обстоює ідею якомога скорішого членства України в НАТО. Генсек НАТО неодноразово відвідував Україну та Київ, має тісні зв'язки з Президентом Зеленським і його командою.

Столтенберг і війна

У перші дні російського вторгнення Столтенберг став одним із головних комунікаторів між українською владою та лідерами вільного світу, був і залишається послідовним союзником України, прибічником її вступу до НАТО та надання Україні всієї необхідної зброї для перемоги у війні.



Столтенберг неодноразово зустрічався із Зеленським / фото – Офіс Президента України

Я звернувся до пана Генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати оборонні табу у відносинах з партнерами – те, що стосується далекобійної зброї та сучасної авіації для України,

– президент Зеленський розповідає про роль Єнса Столтенберга у посиленні обороноздатності України, 20 квітня 2023 року.

Оскільки Росія, в її уяві, воює в Україні з НАТО, то саме генсек Альянсу змушений був поставити росіян на місце під час їх чергового загострення та спроб ядерного шантажу.

26 червня 2023 року Столтенберг, перебуваючи в Литві з офіційним візитом, заявив, що всі спроби Росії тиснути та шантажувати світ ядерною зброєю не лише зазнають невдачі, але й матимуть належну відповідь з боку НАТО.

Якщо Росія думає, що вона може залякати нас (та відвернути, – 24 Канал) від підтримки України – вона зазнає невдачі. Ми будемо поряд з Україною так довго, як це буде необхідним,

– заявив Столтенберг.

Столтенберг і Зеленський

Вперше Столтенберг і Зеленський зустрілися в Нью-Йорку 24 вересня 2019 року на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Незабаром наприкінці жовтня 2019-го Столтенберг вже був у Києві та Одесі. 31 жовтня Президент України вітав генсека НАТО в Маріїнському палаці в Києві. Тоді ж відбулась спільна комісія "Україна – НАТО".

​Зеленський вітає Столтенберга у Києві / фото Офісу Президента України

Згодом Столтенберг і Зеленський проводили переговори у 2020 році на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. У 2021 році Зеленський і Столтенберг зустрічались у Нью-Йорку та Брюсселі.

Остання зустріч відбулася вже тоді, коли на кордонах України стояли російські танки. Тоді президент Зеленський наголосив, що саме членство України в НАТО стане найкращою гарантією безпеки та зупинить зазіхання Росії, а генсек НАТО жорстко відповів Росії, сказавши, шо вона не має права вирішувати, що робити Україні.

Рішення, чи Україна може приєднатися до НАТО, буде ухвалюватися тільки Україною і тридцятьма членами Альянсу,

– зазначив Генеральний секретар НАТО 16 грудня 2021 року у Брюсселі на зустрічі з Зеленським.

20 квітня 2023 року Єнс Столтенберг у розпал повномасштабної війни прибув з офіційним візитом до Києва. Це був надзвичайно потужний та символічний жест.

Ми стояли з вами після незаконної анексії Росією Криму у 2014 році, ми стоїмо разом з вами у героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. І ми будемо стояти поряд із вами завтра, коли ви будете відбудовувати країну й працювати заради світлого майбутнього українського народу… Мусимо забезпечити якомога потужніші можливості української безпеки. Україна по праву має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву – в НАТО. І ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим,

– сказав Єнс Столтенберг 20 квітня 2023 року у Києві.

Генсек НАТО також запевнив, що Альянс допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО й забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами Альянсу.



Єнс Столтенберг – послідовний союзник України / фото – Офісу Президента України

Пресконференція Столтенберга та Зеленського у Києві – дивіться відео:

Тоді ж Президент України заявив про початок нової глави в історії стосунків з НАТО.

Немає жодного об’єктивного бар'єра, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс. І саме зараз, коли більшість людей у країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс, – час для відповідних рішень. Вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України, і люди це розуміють,

– сказав Володимир Зеленський, 20 квітня 2023 року.

Новий термін – чого чекати

Наприкінці 2023 року каденція Столтенберга на посту Генсека НАТО мала завершитись (у якості його наступників називалися колишній британський прем'єр Борис Джонсон та чинна голова Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн). Самому Столтенбергу вже знайшли "тепле місце" голови Центробанку Норвегії, проте він вирішив не йти з поста в розпал війни, яка ще далека від закінчення. Наказ про його призначення залишається чинним з лютого 2022 року, але наразі, поки Столтенберг залишається на чолі НАТО, його обов'язки у банку виконує віцепрезидент Іда Вольден Бахе.

4 липня 2023 року країни-члени НАТО погодились подовжити мандат чинного генерального секретаря Альянсу. Таким чином, пан Столтенберг залишиться на чолі НАТО мінімум на рік, до 1 жовтня 2024 року. Це рішення буде офіційно затверджене на саміті НАТО у Вільнюсі.

Для Столтенберга це не перше подовження мандату. Генсека НАТО зазвичай обирають на 4 роки, але Столтенберг кілька разів отримував вотум довіри від члені Альянсу: у грудні 2017 року його повноваження подовжили до вересня 2020-го, а в березні 2019-го – до 30 вересня 2022 року. 24 березня 2022 року Столтенберг оголосив, що прийняв рішення залишитись на посаді ще на рік. Таким чином, мандат норвежця подовжують вже вчетверте.

Сам Столтенберг заявив, що з радістю продовжить роботу по зміцненню Альянсу та колективної безпеки.

Я пишаюся рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді генерального секретаря. Трансатлантичні зв'язки між Європою та Північною Америкою забезпечують нашу свободу та безпеку вже майже 75 років, і у більш небезпечному світі наш великий Альянс є важливішим ніж будь-коли,

– написав Столтенберг у твітері з приводу подовження мандату генсека Альянсу.

Єнс Столтенберг є активним дописувачем твітеру з 2009 року, у нього понад 800 тисяч підписників

Чудові новини щодо продовження мандата Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Важкі часи вимагають сильного лідерства. Єнс Столтенберг продемонстрував саме це. Сподіваюся на нашу подальшу співпрацю,

– так прокоментував новину про продовження мандату Столтенберга очільник української дипломатії Дмитро Кулеба.