Путін не бажає вести переговори про прийнятний для України мир, – генсек НАТО

Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що підтримка Києва – єдиний шлях досягнути миру в Україні.

Столтенберг зауважив, що ситуація на полі бою залишається важкою. Необхідно продовжувати та нарощувати підтримку України. Путін не має перемогти. Україна має зберегти суверенітет та незалежність.

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Що ми можемо сказати – що в міру того, як імовірність неприйнятного переговорного результату зростає, ми маємо збільшувати допомогу, яку ми надаємо Україні. На цей час ми не бачимо жодного бажання з боку президента Путіна вести переговори навколо прийнятного рішення по Україні. Щоб досягти цього, треба переконати президента Путіна, що він не переможе на полі бою,

– мовиться у повідомленні.

Щоб досягнути цього, потрібно постійно зміцнювати військові спроможності України. Мовиться про надання військової допомоги.

Окрім того, Столтенберг наголосив, що це справа України, вирішувати які умови переговорів для неї є прийнятними. Тим часом завданням НАТО є допомогти Україні захистити себе.

Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні. У них немає жодних шансів реалізувати задумане.