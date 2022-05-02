Єреван просто "кинули": чому Вірменія підігрує Путіну

Вимушений визнати, що Вірменія поки не має змоги формувати зовнішню політику без врахування російського фактора. Цим був зумовлений вірменський інтерес до зустрічі. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Тим більше в перший день війни в Україні Росію відвідав Ільхам Алієв, а в Єревані не хочуть, щоб про долю Нагірного Карабаху домовились за їх спиною.

Читайте Кремль втягує ще одну країну у війну проти України

Кому потрібна була зустріч

У всьому іншому, виглядає наче зустріч більше була потрібна Росії, тому й узгоджений нетиповий для таких подій документ про співробітництво з тридцяти пунктів. Погляньте на них: акцент на переведенні розрахунків в національну валюту, збільшення товарообігу, стратегічне партнерство.

Росії треба демонструвати, що вони нібито не потрапили в ізоляцію та продовжують діалог з іншими країнами, також важливо підкреслити власний вплив на процеси в регіоні. Також в Кремлі розраховують, що вдасться використовувати Вірменію для обходу санкцій.

Путін намагається показати, що Росія нібито не в ізоляції / Фото Getty Images

Важливо Війна в Україні не затягнеться на довгі роки: тепер ми маємо все для перемоги

Настрої у Вірменії

Навіть на той факт, як Путін сидів поруч з Пашиняном, а не через багатометровий стіл – у цьому певна символіка, нібито російський президент зустрічається з союзником, але запевняю Вас, економічний і безпековий вплив Росії на ситуацію у Вірменії не вічний, а діаспора докладе усіх зусиль, щоб мінімізувати наявну залежність.

У Вірменії зростають антиросійські настрої, адже люди усвідомлюють, що реальної дружби не було ніколи і Єреван просто "кинули".

Росія торгувала озброєнням з Азербайджаном і Вірменією одночасно, підбурюючи війну у власних інтересах. В Єревані розуміють це, але не можуть миттєво порвати з Росією та витіснити її з процесів. Саме тому, робота ведеться поступово.

Також цікаво – У світі створена антипутінська коаліція, – Денисенко про ленд-ліз для України: дивіться відео

На зміну російським "миротворцям" можуть прийти інші, ОБСЄ ще активізує свою діяльність, попри спроби міністра закордонних справ Росії Лаврова применшити їх роль, а Вірменія створить умови для власної незалежної політики. На все треба час, хоч як би нам не хотілось результатів одразу.