У Зеленського анонсували перший документ щодо гарантій безпеки для України

Україна працює над документом, який гарантує нам безпеку на довгі роки. Наша держава збирається заручитися потужною підтримкою цивілізованого світу.

Україна активно працює над тим, щоб у майбутньому після нашої перемоги російські окупанти не мали змоги здійснити повторний напад на нашу державу. Поки ЗСУ нищать російську армію, дипломати ведуть активну роботу на міжнародному фронті.

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Договір про гарантії безпеки для України може з'явитися вже незабаром

Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, перший документ про міжнародні гарантії безпеки України може з'явитися вже наприкінці серпня. Наша сторона вже ознайомилася з його текстом та вважає його дуже потужним.

Ми вважаємо гарантії безпеки дуже важливим питанням, ми постійно говоримо про це з усіма нашими партнерами. До кінця цього місяця, я думаю, це 29 або 30 число, ми можемо розраховувати на появу першого документа, рекомендацій по нашій групі з паном Расмуссеном,

– заявив Єрмак.

Раніше повідомлялося, що гарантами безпеки України можуть виступити США, Велика Британія, Китай, Франція, Ізраїль, Польща, Канада, Італія та інші країни. Україна наполягає на тому, щоб договір унеможливлював будь-яку агресію росії у майбутньому.

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