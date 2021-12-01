Єрмак каже, що Ахметова поки що рано називати олігархом

Андрій Єрмак прокоментував заяву президента про державий переворот. Він, зокрема, висловився про Ріната Ахметова та антиолігархічний закон.

Єрмак переконаний, що у Зеленського були серйозні підстави, аби згадувати про підготовку держперевороту. Ці підстави у співпраці з міжнародними партнерами вже вивчають правоохоронці.

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Єрмак: Неправильно зараз називати когось олігархом

За словами глави ОП, коли президент назвав прізвище одного з великих бізнесменів (Ахметова – 24 канал), то наголошував, що людину намагаються "втягнути в цю історію". Єрмак зауважив, що мовиться про багату людину. Втім, неправильно наразі називати когось олігархом. Мовляв, зробити це можна буде щонайменше через 6 місяців. Саме тоді завершиться формування відповідного ресєстру.

Зазначимо, що напередодні Зеленський зробив гучну заяву. Він стверджував, що Ріната Ахметова хочуть "втягнути у війну проти України". Мовляв, на початок грудня планувався державний переворот й для цього мали залучити мільярд доларів.

Закон про деолігархізацію: коротко

Парламент остаточно схвалив його 23 вересня. Відповідне рішення підтримали 279 нардепів. Проти виступали 54, утрималися – 17. На початку листопада документ підписав президент Зеленський.

Закон встановлює чіткі критерії для визначення олігархів й має обмежити їхній вплив на економічне життя України. Також у нього містяться вимоги до прозорості контактів високопосадовців з ними.

Закон встановлює єдині правила, – Єрмак

Крім цього, Єрмак сказав, що навіть дуже багата людина може не бути олігархом. Мовляв, в історії є чимало випадків, коли такі люди намагалися використовувати свої ресурси, аби управляти країною. Наприклад, "купувати" політиків, міністрів чи депутатів. А також – використовувати ЗМІ, часто збитковий бізнес, як важелі впливу.

Тільки наявність двох цих обов'язкових факторів – впливу на політику і на ЗМІ – робить багату людину олігархом,

– наголосив очільник ОП.

Й додав, що 6 місяців достатньо, аби всі, хто не вважають себе такими, мали можливість захистити свою позицію. Адже для цього у них є величезні ресурси та команди кращих юристів. Єрмак запевнив, що новий закон не спрямований проти конкретних людей. "Він встановлює єдині правила для великого бізнесу. Вони повинні наблизити нас до демократичних стандартів розвинених країн. Великому бізнесу має бути зручно й вигідно розвиватися в Україні", – підсумував він.