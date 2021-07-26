Єрмак не зможе звільняти чи призначати радників Зеленського

Відтепер керівник ОП Андрій Єрмак впливатиме на звільнення чи призначення не усіх радників президента. До того ж Володимир Зеленський позбавив своїх радників статусу держслужбовців.

Відповідний указ президент підписав 26 липня. Цим же документом Володимир Зеленський скасував попередні положення про радників, які видав Петро Порошенко.

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Взаємодія із керівником ОП

У порівнянні із документом 2014 року нові положення незначно змінили, додавши лише декілька нових пунктів. Одне з найважливіших зазначено у пункті №1: за ним призначати чи звільняти радника президент може самостійно. Раніше це можна було робити за пропозицією керівника Адміністрації Президента.

Зміниться і порядок спрямування роботи радника: раніше це робив керівник ОП, а тепер – президент.

Втім, цю ж функцію керівнику Офісу Президента частково повернули у новий пункт 7 і назвали його "особливостями діяльності". Проте вона стосується лише діяльності радників – уповноважених президента.

радник призначається на посаду та звільняється з посади президентом за пропозицією керівника Офісу Президента;

координацію діяльності радника здійснює керівником Офісу Президента.

Яких обов'язків позбавили радника президента

У червні 2021 року Зеленський дещо змінив повноваження і склад уповноважених Пезидента. Замість звичних уповноважених тепер працюють радники – уповноважені Президента України. Саме на їхнє звільнення чи призначення може впливати керівник ОП.

По-перше, у самих радників президента забрали статус державних службовців. Посада радника президента України належить до посад патронатної служби Президента.

Із положень прибрали пункт про деякі обов'язки радника. Так, раніше він міг вносити пропозиції президентові щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави.

Також із положень прибрали функцію радника, за якою він може проводити експертизу пропозицій стратегічного характеру, що стосуються нацбезпеки. Тепер йому довіряють лише вивчати результати експертиз.

Радники Зеленського: що відомо