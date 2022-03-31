Єрмак обговорив безпекові гарантії з радником з нацбезпеки Байдена

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Головною темою стала війна Росії проти України та переговори.

Єрмак та Салліван обговорили протидію російській агресії. Крім того, серед тем розмови також була оборонна підтримка від США.

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Говорили і про перемовини з Росією

Андрій Єрмак зазначив, що під час розмови з Джейком Салліваном окремо приділили увагу переговорам з Росією. Голова Офісу Президента наголосив, що пріоритетом для України є досягнення миру. Зокрема говорили про гарантії безпеки для нашої держави.

Провів розмову з Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з протидією агресії з боку Росії, подальшу оборонну підтримку від США. Окрему увагу (приділили – 24 канал) переговорному процесу. Пріоритет України – досягнення миру. Ключовий аспект – безпекові гарантії для нашої держави,

– повідомив Єрмак.

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