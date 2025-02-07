Єрмак обговорив з Келлогом його майбутній візит в Україну

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог провели розмову. Вони обговорили зокрема майбутній візит Келлога в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака. Він також подякував спецпредставнику США за підтримку.

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Про що говорили Єрмак та Келлог

Керівник Офісу Президента наголосив, що майбутній візит Келлога в Україну є для нашої держави дуже важливим.

Справедливий та стійкий мир – пріоритет для України,

– написав Єрмак.

За його словами, політики обговорили ситуацію на фронті та питання безпеки цивільного населення України. Ще однією темою розмови стали майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції.

Важливо! За даними джерел в ОП, візит Кіта Келлога до Києва планується на 20 лютого. Цю дату запропонувала американська сторона.

До слова, 6 лютого спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії також зустрівся з пані послом України в США Оксаною Маркаровою. Це була перша зустріч американського посадовця з українською дипломаткою на новій посаді. За словами Маркарової, вони "провели ґрунтовну дискусію".