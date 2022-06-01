Єрмак описав 4 типи шантажу, до яких вдавалася Росія за час агресії проти України

За ці вісім років світ не зумів зупинити Росію. Через це вона тільки ставала сильнішою та амбітнішою. Про це заявив Голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, Україна не скорилася й вже понад 3 місяці чинить потужний опір. Через те, що Росія не може нашу державу підкорити, агресорка вирішила її руйнувати, а також нищити її промисловий та економічний потенціал.

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З цією метою відбуваються постійні ракетні та авіаудари, артилерійські обстріли населених пунктів і критичних об’єктів інфраструктури.

Грабунок окупованих територій України має масштабний і систематичний характер. І це вказує на те, що мародерство є основою російської державної політики на цих землях,

– повідомив Андрій Єрмак.

Він пояснив, що з південних районів, які перебувають під контролем російських військ, до Росії вже вивезено сотні тисяч тонн українського збіжжя. Водночас країна-агресорка відмовляється надавати зелені коридори для експорту сільгосппродукції.

"Це очевидний шантаж світової спільноти дефіцитом продовольства, адже до війни Україна виступала гарантом продовольчої безпеки 400 мільйонів людей на планеті", – повідомив Андрій Єрмак.

Це вже четвертий тип шантажу Росії

За словами Голови Офісу Президента, це вже 4 тип шантажу, до якого вдається Кремль за час агресії проти України.

"Цьому передували погрози Євросоюзу енергетичним голодом, можливою катастрофою на одній із захоплених українських АЕС, ударом із застосуванням ядерної зброї. Ми не знаємо, до чого ще можуть призвести дії Росії в її прагненні до панування. Та ми знаємо напевно: її слід зупинити", – пояснив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що попри все Україна продовжує захищатися. На сході й півдні тривають запеклі бої. "Ми обов’язково маємо перемогти. Інакше Україна просто зникне як нація і як держава. Наша перемога то ближча, що більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку – військово-технічну, політичну, фінансову чи гуманітарну", – підсумував Голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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