Єрмак отримує меншу зарплату, ніж його заступники в ОПУ

15 жовтня 2021 , 01:01
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Джерело:

24 канал

У вересні 2021 року главі ОП Андрію Єрмаку нарахували 40 670 гривень. Сума податків становила понад 7900 гривень.

Заступнику керівника ОП Олексію Дніпрову нарахували зарплату у розмірі 47 662 гривень. Сума податків становила понад 9 тисяч гривень.

Зауважте Скільки за "роботу" у Раді у вересні заробив Медведчук

Скільки заробили інші посадовці з ОП

  • Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заробив 38 865 гривень. Сума податків – понад 7 тисяч гривень.
  • Заступник керівника ОП Андрій Смирнов заробив 38 865 гривень. Сума податків – понад 7 тисяч гривень.
  • Заступник керівника ОП Ігор Жовква – 88 317. Сума податків – понад 17 тисяч.
  • Заступник керівника ОП Роман Машовець – 45 613 гривень. Сума податків – понад 8 тисяч гривень.
  • Заступниця керівника ОП Юлія Свириденко – 75 524 гривні. Сума податків – понад 14 тисяч гривень.
  • Заступниця керівника ОП Юлія Соколовська – 42 094 гривні. Сума податків – понад 8 тисяч гривень. 
  • Заступник керівника ОП Олег Татаров – 39 950 гривень. Сума податків – понад 7 тисяч гривень. 
  • Заступник керівника ОП Андрій Сибіга – 39 280 гривень. Сума податків – понад 7 тисяч гривень.
  • Заступник керівника ОП Ігор Брусило – 39 520 гривень. Сума податків –  понад 7 тисяч гривень.


Зарплати в ОП / 24 канал


 

Зарплати в ОП / 24 канал


Зарплати в ОП / 24 канал

 

Зауважте! Володимир Зеленський у вересні отримав 28 тисяч гривень зарплати. Окрім того, податки становили понад 5 тисяч гривень.

Які зарплати нарахували іншим політикам

  • Ірині Венедіктовій – 104 845 гривень.
  • Руслану Стефанчуку – 63 957 гривень.
  • Дмитру Разумкову – 54 497 гривень.
  • Івану Баканову – понад 111 тисяч гривень зарплатні.
Автор: Мар'яна Бекало