Єрмак підбив підсумки візиту Остіна та Блінкена до Києва

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підсумував зустріч із американською делегацією у Києві. Говорили про посилення санкцій проти Росії, безпекові гарантії та фінансову допомогу.

Українська влада зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони Ллойдом Остіном у Києві 24 квітня.

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Потрібно посилювати санкції

Єрмак наголошує, що потрібно збільшувати тиск на Росію та закрити можливості обходити санкції. Тому американським посадовцям передали спеціальний план, який розробила міжнародна група Єрмака-Макфола, щодо посилення санкцій.

Також вдалося домовитися про 322 мільйонів доларів допомоги від США, які дозволять посили обороноздатність України.

Безпекові гарантії були предметом перемовин. США цілком можуть бути лідером серед майбутніх країн-гарантів безпеки України, – зазначив Єрмак.

Ще один важливий пункт – до Києва найближчим часом повернеться посольство США. Там призначать нового посла.

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