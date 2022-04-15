Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів переговори з безпековими радниками зі США та Британії. На переговорах Єрмак порушив питання безпекових гарантій для України.

Єрмак розповів партнерам із США та Британії про злочини Росії

Єрмак 14-го квітня провів тристоронні консультації з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Участь у переговорах взяв і національний радник з нацбезпеки Британії Стівен Лавгров.

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Як розповів глава Офісу Президента, він поінформував партнерів про ситуацію на фронті та про воєнні злочини Росії в Україні.

За словами Єрмака, сторони обговори мирні переговори з Росією. У контексті цього було порушено питання безпекових гарантій для України.

Поінформував партнерів про ситуацію на фронті, про жахливі злочини Росії. Обговорили хід і перспективи мирних переговорів. Ключова увага – механізму безпекових гарантій для України,

– написав Єрмак.

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