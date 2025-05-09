Обговорили припинення вогню та перспективи мирного врегулювання: Єрмак провів розмову з Рубіо
- Андрій Єрмак обговорив з Марко Рубіо припинення вогню та мирне врегулювання російсько-української війни.
- Американські посадовці високо оцінили ратифікацію угоди про економічне партнерство з США Верховною Радою України.
- У розмові також взяли участь Стів Віткофф, генерал Кіт Келлог та міністр оборони України Рустем Умєров.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 9 травня розмовляв з держсекретарем США Марко Рубіо. Це був перший дзвінок американського посадовця після його призначення на посаду виконувача обов'язків радника президента США з питань національної безпеки.
Під час нього політики говорили про припинення вогню та мирне врегулювання російсько-української війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.
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Що відомо про розмову Єрмака та Рубіо
За словами очільника Офісу Президента, розмова з Рубіо стала продовженням вчорашнього контакту українського президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.
Окрім Рубіо, в обговоренні також взяли участь спецпредставники президента США Стів Віткофф та генерал Кіт Келлог. Українську сторону разом з Єрмаком представляв міністр оборони Рустем Умєров.
Основна увага була приділена питанню припинення вогню та перспективам мирного врегулювання. Окремо зупинились на важливості реалізації пунктів, про які домовлялись наші президенти,
– розповідає Єрмак.
Він також додає, що американські посадовці високо оцінили ратифікацію Верховною Радою України угоди про економічне партнерство з США. На думку керівника Офісу Президента, це історичний документ, що відкриває новий етап у відносинах між країнами та створює додаткові можливості для зміцнення українсько-американської співпраці.
Єрмак подякував партнерам за постійну підтримку та конструктивний діалог у найскладніші часи та запевнив, що Україна продовжує рух до справедливого і стійкого миру.