Єрмак розповів, як зараз виглядає його та Володимира Зеленського день

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів як під час війни Росії проти України виглядає його та Володимира Зеленського день.

Андрій Єрмак дав розгорнуте інтерв'ю "Українській правді", у якому розповів, як на Банковій дізналися про напад Росії, як тепер виглядає день президента Зеленського, які вимоги Путіна можуть бути задоволені і яке місце України у новій концепції європейської безпеки.

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На запитання, як зараз виглядає день Єрмака та день Президента, глава ОП дав наступну відповідь.

День виглядає наступним чином: 3 – 4 години в різні періоди дня, якщо є можливість, це сон, а все інше – робота. Це постійні дзвінки, зустрічі, контакти з нашими партнерами, з військовими, з розвідкою тощо,

– зазначив він.

Єрмак додав, що, починаючи з 24 лютого, кожен день не схожий на попередній. Верхівці влади важко щось детально планувати. Проте запевнив, що є чітка вертикаль влади, яка працює, і це дуже важливо для керування країною.

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