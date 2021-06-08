Єрмак усе правильно зробив, – Кулеба про "злиту" розмову з Джуліані

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував "злиту розмову" Руді Джуліані та Андрія Єрмака. Дипломат переконаний, що український політик все зробив добре.
Кулеба наголосив, у 2019 році Україна постала перед серйозним викликом – її інтенсивно намагалися втягнути у внутрішню політику США. Національний інтерес Києва полягав у тому, аби не дати звинуватити Україну у "підіграванні" тій чи іншій стороні та не зіпсувати відносини з адміністрацією США.
До теми ЗМІ оприлюднили запис розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані
Кулеба вважає, що Єрмак вчинив правильно
Він (Єрмак – 24 канал) все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США. Нехай роль Руді Джуліані оцінює американський фейсбук та правосуддя,
– зазначив Кулеба.
Урядовець зауважив, що дипломатичні маневри тоді дозволили Україні уникнути наслідків, з якими було б дуже важко впоратися. Кулеба припустив, що тоді б діалогу з США взагалі могло б не бути.
Що відомо про розмову
- Американські ЗМІ опублікували нібито розмову Джуліані, Єрмака та Курта Волкера.
- На записах чути, що радник Трампа тиснув на Андрія Єрмака. Він хотів, аби Єрмак сприяв початку розслідування щодо нібито корупції тодішнього кандидата у президенти Джо Байдена.
- В Офісі Президента визнали – певний тиск таки був.