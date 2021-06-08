Єрмак усе правильно зробив, – Кулеба про "злиту" розмову з Джуліані

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував "злиту розмову" Руді Джуліані та Андрія Єрмака. Дипломат переконаний, що український політик все зробив добре.

Кулеба наголосив, у 2019 році Україна постала перед серйозним викликом – її інтенсивно намагалися втягнути у внутрішню політику США. Національний інтерес Києва полягав у тому, аби не дати звинуватити Україну у "підіграванні" тій чи іншій стороні та не зіпсувати відносини з адміністрацією США.

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Кулеба вважає, що Єрмак вчинив правильно

За словами міністра, це була дипломатія в умовах ідеального шторму. Попри загрози, Україні вдалося пройти цей період гідно. Кулеба назвав розмову частиною цієї складної дипломатичної гри.

Він (Єрмак – 24 канал) все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США. Нехай роль Руді Джуліані оцінює американський фейсбук та правосуддя,

– зазначив Кулеба.

Урядовець зауважив, що дипломатичні маневри тоді дозволили Україні уникнути наслідків, з якими було б дуже важко впоратися. Кулеба припустив, що тоді б діалогу з США взагалі могло б не бути.

Що відомо про розмову