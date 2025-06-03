Позиція Росії неконструктивна, – Єрмак провів зустріч з Віткоффом у США

Андрій Єрмак та Юлія Свириденко перебувають у Вашингтоні з візитом. Очільник Офісу президента зустрівся з спецпредставником Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Як пройшла зустріч Єрмака та Віткоффа

Під час зустрічі у США Андрій Єрмак та Стів Віткоффом обговорили трек перемовин української та російської делегацій в Стамбулі. Голова Офісу президента наголосив, що позиція Росія – неконструктивна.

Зазначив, що росіяни тягнуть час і маніпулюють перемовинами, намагаючись уникнути американських санкцій, і не хочуть припиняти вогонь. Тільки санкції зможуть підштовхнути Росію до серйозних перемовин,

– вказав він.

Також Єрмак поінформував Віткоффа про реальну ситуацію на полі бою. Очільник адміністрації президента запросив спецпредставника Трампа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі.

"Нам потрібне припинення вогню – ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США. Також ми готові до зустрічі лідерів, якої уникає Росія", – зазначив він.

Незадовго до цього Андрій Єрмак провів зустріч з Кітом Келлогом. У ході розмови вони обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії, оборонну допомогу Україні, а тако повернення викрадених дітей.