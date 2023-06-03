Смішно про це чути, – Єрмак прокоментував розмови, мовляв, він є агентом ФСБ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував звинувачення, що начебто він є агентом ФСБ. Він зазначив, що ці чутки – результат пропаганди.

Єрмак у проєкті Дмитра Комарова "Рік" наголосив, що він завжди виступає за пряму розмову та мову фактів, передає 24 Канал.

Читайте також Вогневі точки та барикади всюди: Комаров показав, як змінився Офіс Президента за час війни

Коли з'явились чутки

Глава ОП пригадав, що перші розмови, мовляв, "він – агент ФСБ" з'явились, коли Єрмак представляв Україну у Нормандському форматі. Посадовець пояснює, що був важким перемовником для росіян.

Найперше ці чутки виникли в анонімних телеграм-каналах, які, як доводить розвідка, веде російське ФСБ. Згодом це підхопили деякі українські політики.

Мені смішно про це чути, тому що я спілкуюсь і з керівниками розвідок партнерів...І якби в цих людей до мене було таке запитання, безумовно, все було б по-іншому,

– сказав Єрмак.

Російська пропаганда працює шалено

Глава ОП зазначив, що про нього та його родину говорять багато. Однак він пишається своїм братом, який захищав Київщину.

Насамкінець Єрмак наголосив, що завжди потрібно аналізувати та порівнювати. Гігантська машина російської пропаганди працює постійно та закидає фейки щодня.