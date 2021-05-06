Єрмак запевняє, що не перешкоджав зустрічі Блінкена та Епіфанія

Низка ЗМІ поширила інформацію про те, що Андрій Єрмак нібито намагався перешкодити зустрічі в Києві держсекретаря США Ентоні Блінкена з митрополитом Епіфанієм. Глава Офісу Президента спростував цю інформацію.

У коментарі виданню Єрмак наголосив, що інформація не відповідає дійсності. Мовляв, він нещодавно мав дуже теплу і довірчу бесіду з Епіфанієм.

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Єрмак каже, що не перешкоджав зустрічі Блінкена з Епіфанієм

Будь-яка людина, яка знає, як організовуються візити такого рівня, абсолютно чітко розуміє, що навіть можливості такої немає ніколи – заблокувати якусь зустріч,

– заявив глав ОП.

За словами Єрмака, говорити що-небудь інше – "це такого самого рівня "достовірна" інформація, як і фото Порошенка і Блінкена шестирічної давності, які опублікували, щоб збрехати, нібито Блінкен зараз у Києві зустрічається особисто з Порошенком".

Очільник Офісу Президента розповів, що Україна зацікавлена в тому, аби представники США та інші її стратегічні партнери завжди бачили повну картину того, що відбувається в країні. "Чим повніше розуміння України, тим набагато змістовніша співпраця", – зазначив Єрмак.

Він також додав, що "можливо, хтось раніше намагався працювати на Банковій за якимось іншими правилами, але тепер фейки не допоможуть".

Раніше низка ЗМІ оприлюднили інформацію, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак намагався заблокувати зустріч глави ПЦУ митрополита Епіфанія та державного секретаря США Ентоні Блінкена.