Єрмак здивований рішеннями Ізраїлю щодо України та українців

В той час як країни Європи скасовують обмеження, щоб українським біженцям було легше потрапити до них, Ізраїль робить навпаки та обмежує прийом українців.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Але здивувався останнім рішенням керівництва, яке назвав недружнім.

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Ізраїль обмежив прийом українців

призупинив безвізовий режим;

впровадив систему електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України.

Нагадаю всім нашим партнерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви?

– написав Єрмак.

Єрмак запевнив, що Україна буде жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам нашої країни та українців.

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