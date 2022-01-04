Єрмак зідзвонився з радниками лідерів Німеччини й Франції перед їхнім візитом до Москви

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про результати переговорів з радниками лідерів Німеччини й Франції. Український політик дзвонив колегам напередодні їхнього візиту до Москви.

Єрмак поговорив телефоном з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

До теми Єрмак поговорить з радниками лідерів нормандської четвірки перед їхньою поїздкою в Москву

Які результати перемовин

За словами глави ОП, політики домовились й надалі координувати дії в контексті поточної ситуації.

Єрмак також подякував колегам за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Політики поїдуть до Москви: що відомо

Плетнер та Бонн поїдуть до Москви для переговорів із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Перемовини мають відбутись 6 січня.

Крім того, радники лідерів країн-учасниць нормандського формату цього тижня проведуть окремі зустрічі у різних форматах.

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт зазначав, що Плетнер та його французький колега зустрінуться також із українськими колегами.

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Оскільки Москва не хоче йти на контакт, у перемовинах в нормандському форматі – застій. Попередня зустріч міністрів закордонних справ нормандської четвірки мала відбутись 11 листопада. Проте глава російського МЗС Сергій Лавров відмовився брати участь.

Текст поста Андрія Єрмака:

Провели телефонні консультації з Радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Плетнером та Дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном перед їх візитом до Москви.

Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.