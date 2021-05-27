Єрмак зустрівся з генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід: вона розповіла про тривожні тенденції на Донбасі

Глава ОП Андрій Єрмак на зустрічі з генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід обговорив ситуацію на Донбасі та підсумки зустрічі радників лідерів країн-учасниць нормандського формату. Хельга Шмід розповіла про тривожну тенденцію у роботі місії ОБСЄ.

Вона повідомила про збільшення випадків глушіння безпілотників місії ОБСЄ. Єрмак запевнив, що Україна намагається повернути режим тиші на Донбасі.

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Глава ОП та генсек ОБСЄ обговорили ситуацію на Донбасі

Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні на Донбасі снайпер вбив українського військового та додав, що поки не вдається повернути режим тиші. Однак запевнив, що Україна продовжить роботу в цьому напрямку.

Хельга Шмід наголосила:

на необхідності, щоб лінія дотику в жодному разі не стала лінією розколу чи розділу;

що варто докладати максимум зусиль, аби надавати гуманітарну підтримку на Донбасі;

зокрема й пенсійне забезпечення.

Окрім цього, вона розповіла про обмеження пересування спостерігачів моніторингової місії.

Понад 90% цих випадків – по той бік лінії зіткнення. Також тривожна тенденція – збільшення кількості випадків глушіння сигналу безпілотних літальних апаратів, втручання в роботу технічних засобів місії,

– зазначила генсекретар ОБСЄ.

Єрмак сказав, що Україна наголошує на цих проблемах під час переговорів на міжнародних майданчиках.