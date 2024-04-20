Український FPV-дрон вбив російського пропагандиста Єрьоміна на Запоріжжі

Українська "пташка" проробила чудову роботу. На Запоріжжі "демобілізували" кремлівського пропагандиста Єрьоміна.

Про "гірку" втрату повідомило пропутінське видання "Ізвєстіє", в якому працював Семен Єрьомін з 2017 року.

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На "воєнкора" впав боєприпас

Там у ЗМІ зазначили, що пропагандист виконував роль "воєнкора". Він отримав несумісні з життям поранення, після того, як на нього FPV-дрон скинув боєприпас.

Відомо, що у цей час Єрьомін знімав репортаж на території окупованого Запоріжжя.

Російські медіа пишуть, що Єрьомін був одним із найкращих військових кореспондентів у країні. Пропагандист знімав брехливі сюжети у різних зонах бойових дій. Серед них – Маріуполь, Азовсталь, Мар'їнка.

Головним завданням так званого кореспондента була дискредитація української армії.

17 квітня "Ізвєстія" випустили останній репортаж Єрьоміна. У телеграм-каналі видання його опублікували вночі 18 квітня. Де і коли знято відео, не розкривається.

Семен Єрьомін "висвітлював" бойові дії в Україні з початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

Ще один пропагандист потрапив у пекло / Фото росЗМІ

Хто вже зачекався на Єрьоміна: що відомо

Запоріжжя стало останнім пристанком також і для кореспондента пропагандистського каналу "Росія 24" Бориса Максудова.

У міноборони країни-агресорки казали, що по групі російських журналістів нібито вдарили з дрона, коли вони саме висвітлювали обстріли. Повідомили й про поранення Максудова, однак зазначили, що, мовляв, життя путініста нічого не загрожує.

Однак згодом стало відомо, що Максудова таки добре "зачепило", що він помер по дорозі до тимчасово окупованого Джанкоя.

Не пощастило також й іншому фанатику кремлівського режиму – "воєнкору" Ростиславу Журавльову. Він потрапив під обстріл разом з групою колег в районі П'ятихатки Запорізької області.