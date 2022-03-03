У Єрусалимі біля стіни плачу євреї моляться за Україну: промовисті фото
Джерело:Оперативний ЗСУ
Євреї моляться біля Стіни Плачу у Єрусалимі. У них на плечах – українські стяги.
Фото, як моляться біля Стіни Плачу з прапорами України на плечах, у соцмережі оприлюднив Володимир Ясногор, який живе у Ізраїлі.
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Долучився до спільної молитви за мир в Україні і посол України в Ізраїлі.
Що таке Стіна плачу
На івриті її не називають "стіною Плачу". Її назва – Котель Маараві, що у перекладі означає "Західна Стіна".
Її так називають, оскільки це фрагмент західної стіни, що оточувала Храмову Гору. Араби ж, бачачи, що євреї приходять до стіни молитися Всевишньому і плакати за руйнування Храму, тож прозвали її "стіною Плачу".
Звідси пішла її назва і в деяких інших мовах, наприклад, англійською (The Wailing Wall).
Євреї моляться біля Стіни Плачу / Фото Ясногора
Стіна плачу / Фото Ясногора
Обстріл Бабиного Яру
- Окупанти безжально хотіли знищити Бабин Яр, обстрілявши місце поховання жертв Голокосту. Річ у тім, що він розташований неподалік від телевежі, в яку потрапили росіяни під час обстрілів Києва.
- Ізраїль засуджує цинічний обстріл окупантами території Бабиного Яру. Росіян закликали поважати святість цього місця.
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