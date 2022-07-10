ЄС будує у Брюсселі захищений від шпигунів бункер для переговорів, – ЗМІ

ЄС нібито будує безпечний бункер у Брюсселі вартістю 8 мільйонів євро, щоб лідери могли обговорювати секрети без російських чи інших шпигунів.

Це сталося після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України й на тлі планів ЄС створити об'єднані збройні сили разом із НАТО. Два російські шпигуни, нещодавно вислані Бельгією, були фахівцями з перехоплення сигналів. Китай та Ізраїль також були замішані у скандалах із підслуховуванням ЄС у Брюсселі останніми роками.

До теми Через шпіонаж Болгарія висилає з країни відразу 70 дипломатів та співробітників посольства Росії

ЗМІ пише, що у майбутньому бункері зможе розміститися близько 100 осіб – до 34 керівників та 34 їхніх протоколістів, а також протокольний, технічний та обслуговуючий персонал. ЄС налічує 27 членів, але в майбутньому може розширитися. Окрім цього, безпечну кімнату також використовуватимуть для зустрічей на нижчому рівні послами та високопосадовцями ЄС.

Яким буде новий бункер для секретних переговорів

Кімната буде відключена від мережі, але її оснастять внутрішньою технологією конференц-зв'язку з великим екраном та мікрофонами, підключеними до безпечних кабін для 30 перекладачів.

І зал засідань, і кабіни будуть поміщені в сертифікований НАТО ізоляційний каркас, щоб "зменшити ризик експлуатації компрометуючих випромінювань" — електромагнітних та радіохвиль, які можна перехоплювати дистанційно.

Об'єкт має бути збудований до 2024 року в комплексі Ради ЄС у Брюсселі, де вже проводяться саміти. Точне місце ще не визначене, але офіційні особи шукають щось поряд зі звичайним залом для саміту ЄС, щоб лідерам було легше пересуватися між приміщеннями.

Є певний протокол перевірки людей та кімнати

Будь-хто, хто входить, навіть якщо він прибиральник, повинен мати допуск безпеки "СЕКРЕТ ЄС". Цей рівень безпеки охоплює інформацію, яка може "серйозно нашкодити" інтересам ЄС, якщо вона набуде розголосу. Ці секрети можуть "підняти міжнародну напруженість", "загрожувати життю" чи "громадському порядку" в Європі.

Також лідери та співробітники ЄС повинні будуть залишати свої телефони, ноутбуки, смартгодинники, електронні брелоки та навіть слухові апарати у звуконепроникних шафках за межами камери. Охоронці вживатимуть усіх заходів, щоб ніхто не проніс пристрої для підслуховування. Бункер скануватимуть до і після зустрічей, щоб виявити, локалізувати й нейтралізувати будь-який прослуховувальний пристрій.

Там буде відповідний рівень комфорту для VIP-персон (меблі, стільці тощо) і відповідний фіксований декорум (наприклад, прапори, але не квіти або інші предмети, які часто замінюються). Будь-які нові меблі, технічне обладнання чи аксесуари (квіти, прикраси, напої тощо) мають пройти перевірку TSCM.

До теми Російські шпигуни у НАТО: чому виявити дипломатів було непросто

Навіть це може не подіяти на 100%

Попри всю увагу ЄС до деталей, витонченість сучасного шпигунського ПЗ дозволяє надто легко приховати його. Співрозмовник видання розповів, що поруч із Shape (базою НАТО в Бельгії) є кілька порожніх будинків, де розвідувальні служби держав-членів проводять навчання з підслуховуючих пристроїв.

У однієї команди є 24 години, щоб розмістити якнайбільше жучків, а в іншої команди є 24 години, щоб їх знайти. Естонці найкращі у виявленні, але ніхто ніколи не знаходить усі пристрої,

– сказало джерело.

Нагадаємо, що двох російських фахівців зі зв'язку вислали Бельгії разом із ще кількома десятками інших шпигунів, які видавали себе за дипломатів у бельгійському посольстві та консульствах, що дало уявлення про рівень загрози в столиці ЄС.

За кілька років до повномасштабної війни в Європі бельгійські військові були попереджені про потенційні російські або китайські підслуховуючі пристрої у VIP-літаках, орендованих для перевезення лідерів ЄС та НАТО.

До теми – Україна готується до можливого наступу з Білорусі: дивіться відео