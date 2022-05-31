ЄС досягнув угоди про заборону експорту російської нафти, – Шарль Мішель

Члени ЄС досягнули угоди, яка дозволить ввести ембарго на купівлю російської нафти. Про це на початку доби 31 травня повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Згодом також оприлюднили документ на сайті Європейської ради. Санкції заборонятимуть закупівлю не лише сирої нафти, а й нафтопродуктів з країни-терористки. Це є важливою частиною нового санкційного пакета Європи. Тому питання треба було погодити напередодні саміту Євросоюзу.

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Ембарго на нафту Росії підтримають усі члени ЄС

Ухвалене рішення передбачає відмову європейців від "чорного золота" Росії, яке транспортується морем. Проте тимчасово ці обмеження не поширюватимуться на ті ресурси, які переправляються трубопроводами.

Єдність. Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Це одразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини,

– написав у твітері глава Євроради Шарль Мішель.

За даними Bloomberg, чиновники та дипломати ЄС ще мають узгодити технічні деталі. Але вже відомо, що санкції мають бути офіційно прийняті всіма 27 країнами.

Скільки втратить Росія

Такий крок Заходу коштуватиме кремлівському режиму досить дорого – до 10 мільярдів доларів на рік. Річ у тім, що ембарго змусить Росію продавати свою нафту в Азію. А там вона вже коштує дешевше приблизно на 34 долари за барель.

Які виключення з ембарго будуть

До введення обмеження кількість нафти, яку агресор експортує в Європу, становила 2,3 мільйона барелів на добу. Мовиться як про експорт через мережу трубопроводів, так і морські порти.

Наразі ще діятимуть постачання сирої нафти через гігантський нафтопровід "Дружба". Це триватиме до моменту, поки ЄС не зможе знайти технічне рішення, яке задовольнить енергетичні потреби Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря – це, скажімо, Словаччина та Чехія.

Слід зауважити, що тривалий час введення ембарго блокувала саме Угорщина. Проте вже 30 травня прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що підтримає ембарго на російську нафту.

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"Сбербанк" відключать від SWIFT

Ембарго на нафту було тим питанням, яке гальмувало ухвалення 6 пакету санкцій проти Росії. Тому тепер стали можливими й решта жорстких ударів по економіці Путіна.

Зокрема, таким буде відключення від системи SWIFT "Сбербанку" та 2 інших великих банків Росії. Це вдарить по установах, які системно важливі для російської фінансової системи.

Які ще обмеження будуть у 6 пакеті санкцій

Заборона можливості надання консультаційних послуг російським компаніям і заборонять торгівлю багатьма хімічними речовинами з Росією.

Також санкції накладуть на:

Аліну Кабаєву, яку ЄС вважає "тісно пов'язаною" з Путіним. ЗМІ вже багато років називають її коханкою та матір'ю кількох дітей диктатора.

Патріарха Кирила, який очолює Російську православну церкву. За даними Bloomberg Угорщина це теж не підтримує.

Десятків військовослужбовців. Зокрема тих, яких вважають відповідальними за звірства в Бучі та інших містах Київщини.

Компанії, які надають обладнання та послуги російським збройним силам.

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В оприлюдненому документі Євроради нічого не сказано про заборону купівлі нерухомості росіянами. Раніше ЗМІ повідомили, що проти обмеження таких майнових операцій виступив Кіпр.