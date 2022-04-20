ЄС і генсек ООН закликають до великоднього режиму тиші

Раніше генсек ООН закликав до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень. Європейський союз долучився до цього заклику.

У Євросоюзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити вогонь в Україні з 21 по 24 квітня. Це допоможе відкритися ряду гуманітарних коридорів та вивезти людей з небезпечних окупованих територій.

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Окрім цього, ця пауза дасть змогу надіслати мирним мешканцям тимчасового окупованих територій необхідну їм гуманітарну допомогу.

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Звичайно, ми підтримуємо заклик генерального секретаря ООН. Ми, Європейський союз, також повторюємо свій заклик до припинення військових дій та всіх військових операцій... І не тільки на час Великодня, я сказав би – надовго,

– сказав офіційний представник голови дипломатії ЄС Петер Стано.

Зауважимо, що заклик ООН підтримали й у Міністерстві закордонних справ України. Залишилося, щоб Росія нарешті дозволила своїм військам відкрити гуманітарні коридори та дала змогу надати людям необхідну їм допомогу.

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